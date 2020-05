Voor de oud-spits is het de logische volgende stap in zijn trainerscarrière.

Amper vier maanden na zijn afscheid als speler in de zomer van 2016 bij het Italiaanse Lazio wist Miroslav Klose (41) al dat hij ooit coach zou worden. 'Ik had altijd het gevoel dat ik nog iets anders moest doen, naast de activiteiten die ik ondernam met mijn familie. Of de leuke zaken met mijn vrienden, zoals een visvakantie', beweert de 137-voudige Duitse international in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In het verleden zou Klose als wereldkampioen, WK-topschutter aller tijden (met zestien doelpunten) en topscorer van de Mannschaft (71 treffers, voor legende Gerd Müller met 68 goals) altijd een topjob als trainer hebben verkregen.

Vandaag is dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, omdat de profielen en de vereisten aan de absolute top veel complexer zijn dan vroeger. Een blitzstart zonder de nodige inlooptijd is tegenwoordig nog hoogst zelden realiseerbaar.

Schrijnwerker

Vanuit die gedachtegang vertrok ook de ex-spits met Poolse roots. Klose begon in november 2016 met een opleiding bij de Duitse voetbalbond DFB om coach te worden. Daarbij gaf bondscoach Joachim Löw hem de kans om als stagiair deel uit te maken van zijn technische staf. Tot het einde van het WK in Rusland (2018) was Klose verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van de verschillende aanvallers.

In juli 2018 kwam er een verzoek van Bayern München (waar Klose speelde van 2007 tot 2011) om trainer te worden van hun U17. 'Amper twee minuten overleg' was er nodig om die vraag positief te beantwoorden.

'Ik wilde het bewust zo. Stap per stap, net zoals tijdens mijn spelersloopbaan', stelt Klose. 'Vanaf het begin hoopte ik zo alles vanaf de basis te kunnen uitproberen. Vermoedelijk ben ik ook de laatste wereldkampioen, die nog een stiel leerde: schrijnwerker.'

Contactpunt

Sinds vorige week werd 'de volgende stap', dixit technisch directeur Hasan Salahamidizc, gezet bij de Rekordmeister. Klose gold volgens Karl-Heinz Rummenigge als 'wenskandidaat' van hoofdtrainer Hansi Flick - die bijtekende tot 2023 - om te fungeren als een van zijn assistenten.

Een mooie promotie, maar ook de bevestiging dat Flick weet welk vertrouwen Klose, als voormalige rechterhand van Löw, inboezemt. Als speler werd de aanvaller altijd geloofd om zijn bescheidenheid en zin voor collectiviteit. Zo had hij een belangrijke rol in de WK-zege van de Duitse nationale ploeg in 2014 in Brazilië.

De bestuurstop bij Bayern München lijkt die laatste internationale triomf te willen laten herleven aan de Säbener Strasse. Flick is de man van de duidelijkheid en correctheid, die onlangs Serge Gnabry en Alphonso Davies nog wees op het oorbellenverbod, assistent-coach Danny Röhl wordt geroemd om zijn tactische input, terwijl Klose volgens Salihamidzic moet fungeren als contactpunt voor de voetballers. Maar ook zijn ervaring en zijn idee over spelopvatting(en) kunnen een toegevoegde waarde zijn.

Met Sané?

Naast de samenwerking met scoremachine Robert Lewandowski is de kans ook groot dat Klose straks tips mag geven aan Leroy Sané (24). Bayern München bracht een bod van 40 miljoen euro uit bij Manchester City, waar de linkerflankaanvaller nog een seizoen onder contract ligt na deze zomer. Met de 21-voudige international werd al een akkoord afgesloten voor een vijfjarige overeenkomst.

'Een speler die op een kruispunt staat', verklaarde oud-succescoach Jupp Heynckes ondertussen in Welt am Sonntag. 'Ik vind niet dat Leroy al doorbrak als absolute topper. Dus is de vraag: gaat hij er hard aan werken, of blijft hij enkel een buitengewoon talent?'

Ook de Spaanse draaischijf Thiago (29), die in juli 2013 voor 25 miljoen euro als absolute noodzaak voor zijn tactisch systeem meekwam met mentor Pep Guardiola naar de Zuid-Duitsers, staat dicht bij een nieuw contract. Zijn huidige deal loopt af in 2021, maar na clubicoon Thomas Müller en talent Alphonso Davies is de technicus de volgende die zal verlengen. Daarna volgen nog David Alaba en Manuel Neuer.

Amper vier maanden na zijn afscheid als speler in de zomer van 2016 bij het Italiaanse Lazio wist Miroslav Klose (41) al dat hij ooit coach zou worden. 'Ik had altijd het gevoel dat ik nog iets anders moest doen, naast de activiteiten die ik ondernam met mijn familie. Of de leuke zaken met mijn vrienden, zoals een visvakantie', beweert de 137-voudige Duitse international in de Frankfurter Allgemeine Zeitung.In het verleden zou Klose als wereldkampioen, WK-topschutter aller tijden (met zestien doelpunten) en topscorer van de Mannschaft (71 treffers, voor legende Gerd Müller met 68 goals) altijd een topjob als trainer hebben verkregen. Vandaag is dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, omdat de profielen en de vereisten aan de absolute top veel complexer zijn dan vroeger. Een blitzstart zonder de nodige inlooptijd is tegenwoordig nog hoogst zelden realiseerbaar.Vanuit die gedachtegang vertrok ook de ex-spits met Poolse roots. Klose begon in november 2016 met een opleiding bij de Duitse voetbalbond DFB om coach te worden. Daarbij gaf bondscoach Joachim Löw hem de kans om als stagiair deel uit te maken van zijn technische staf. Tot het einde van het WK in Rusland (2018) was Klose verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van de verschillende aanvallers.In juli 2018 kwam er een verzoek van Bayern München (waar Klose speelde van 2007 tot 2011) om trainer te worden van hun U17. 'Amper twee minuten overleg' was er nodig om die vraag positief te beantwoorden. 'Ik wilde het bewust zo. Stap per stap, net zoals tijdens mijn spelersloopbaan', stelt Klose. 'Vanaf het begin hoopte ik zo alles vanaf de basis te kunnen uitproberen. Vermoedelijk ben ik ook de laatste wereldkampioen, die nog een stiel leerde: schrijnwerker.'Sinds vorige week werd 'de volgende stap', dixit technisch directeur Hasan Salahamidizc, gezet bij de Rekordmeister. Klose gold volgens Karl-Heinz Rummenigge als 'wenskandidaat' van hoofdtrainer Hansi Flick - die bijtekende tot 2023 - om te fungeren als een van zijn assistenten. Een mooie promotie, maar ook de bevestiging dat Flick weet welk vertrouwen Klose, als voormalige rechterhand van Löw, inboezemt. Als speler werd de aanvaller altijd geloofd om zijn bescheidenheid en zin voor collectiviteit. Zo had hij een belangrijke rol in de WK-zege van de Duitse nationale ploeg in 2014 in Brazilië. De bestuurstop bij Bayern München lijkt die laatste internationale triomf te willen laten herleven aan de Säbener Strasse. Flick is de man van de duidelijkheid en correctheid, die onlangs Serge Gnabry en Alphonso Davies nog wees op het oorbellenverbod, assistent-coach Danny Röhl wordt geroemd om zijn tactische input, terwijl Klose volgens Salihamidzic moet fungeren als contactpunt voor de voetballers. Maar ook zijn ervaring en zijn idee over spelopvatting(en) kunnen een toegevoegde waarde zijn.Naast de samenwerking met scoremachine Robert Lewandowski is de kans ook groot dat Klose straks tips mag geven aan Leroy Sané (24). Bayern München bracht een bod van 40 miljoen euro uit bij Manchester City, waar de linkerflankaanvaller nog een seizoen onder contract ligt na deze zomer. Met de 21-voudige international werd al een akkoord afgesloten voor een vijfjarige overeenkomst. 'Een speler die op een kruispunt staat', verklaarde oud-succescoach Jupp Heynckes ondertussen in Welt am Sonntag. 'Ik vind niet dat Leroy al doorbrak als absolute topper. Dus is de vraag: gaat hij er hard aan werken, of blijft hij enkel een buitengewoon talent?'Ook de Spaanse draaischijf Thiago (29), die in juli 2013 voor 25 miljoen euro als absolute noodzaak voor zijn tactisch systeem meekwam met mentor Pep Guardiola naar de Zuid-Duitsers, staat dicht bij een nieuw contract. Zijn huidige deal loopt af in 2021, maar na clubicoon Thomas Müller en talent Alphonso Davies is de technicus de volgende die zal verlengen. Daarna volgen nog David Alaba en Manuel Neuer.