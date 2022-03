Dit seizoen veegt Aleksandar Mitrovic alle records van de tabellen in de Championship. Hij maakte al 34 goals in 31 wedstrijden, niemand deed ooit beter. Hoe is dat ineens gekomen en kan hij volgend jaar ook bevestigen in de Premier League?

Er zijn zo van die records waarvan je verwacht dat ze niet snel gebroken zullen worden. Nadat hij vorig seizoen maar liefst 31 keer had gescoord in de Championship, had Ivan Toney van Brentford gehoopt dat record toch net iets langer achter zijn naam te hebben. Maar Mitrovic had daar minder zin in. Nog voordat de maand februari achter de rug was, scoorde de aanvaller van Fulham al zijn 34ste (!) goal van het seizoen. In slechts 31 matchen. Met nog 13 wedstrijden te gaan lijkt er een waanzinnig record neergezet te zullen worden. De kers op de taart van zijn seizoen tot dusver was zijn kopbalgoal in de laatste minuten tegen Portugal waardoor Servië zich rechtstreeks plaatste voor het WK eind dit jaar in Qatar. De topschutter aller tijden van de nationale ploeg voetbalde zich zo nog meer in de geschiedenis.Mitrovic speelt echter niet veel anders dan in zijn periode bij Anderlecht. Van de 29 doelpunten (buiten penalty's gerekend) scoorde hij ze allemaal in de rechthoek en 26 ervan in één baltoets. Met het hoofd, links of rechts, maakt niet uit voor hem. Waar hij in zijn laatste maanden in België wat geviseerd werd door de scheidsrechters, heeft hij in Engeland zijn nieuwe thuis gevonden. In het land van harde duels en wat toegeeflijkere refs, kan hij zich volledig uitleven. Maar om dat als grote reden te zien voor zijn geweldige cijfers, is misschien wel wat te kort door de bocht.De komst van Marco Silva in juli vorig jaar was een eerste kantelmoment voor Mitrovic. In een interview met Eleven Sports in januari beschrijft Denis Odoi het spel van de Portugese coach. 'We moeten zo snel mogelijk naar voren spelen. Bij Scott Parker, de vorige coach, moesten we vooral de bal in eigen rangen houden en rondtikken.' En in zo'n systeem voelt Mitrovic zich als een vis in de Theems. Van zijn 141 schoten, kadreert hij er 47,5%. Sinds zijn komst naar Engeland zat zijn gemiddelde heel wat lager met 36%. Volgens de expected goals speelt Mitrovic dit seizoen wel boven zijn kunnen. Van de 34 goals had hij er dit seizoen zo maar 26 mogen scoren volgens de statistieken.Dat Mitrovic zoveel scoort heeft echter veel te maken met de doelpuntenmachine die Fulham is geworden dit seizoen. De Cottagers zijn namelijk de beste scorende ploeg van de Championship met 82 goals, gevolgd door Bournemouth met... 31 treffers. Als we echter beter kijken, zien we misschien wel een vorm van afhankelijkheid bij Fulham van de goals van Mitrovic. Zo pakte de Londense club 60/66 in de wedstrijden waarin de Serviër scoorde, tegen 10/33 in de matchen waarin hem dat niet lukte. Fulham lijkt ondertussen op weg naar een nieuwe promotie naar de Premier League: in de stand heeft het namelijk al 11 punten voorsprong op de derde in de stand, de eerste in de stand die meedoet in de barrages. Maar sinds de komst van Mitrovic in 2018 lukte het Fulham niet om langer dan één seizoen in dezelfde klasse te blijven. Een echte liftploeg tussen Championship en Premier League dus. Mitrovic was daar vaak het symbool van door zijn wisselvallige optredens doorheen de seizoenen. Vorig jaar waren zijn statistieken namelijk veel minder indrukwekkend. Van september 2020 tot mei 2021 scoorde hij namelijk maar één keer in de Premier League. En je ziet ook een groot verschil in zijn statistieken van de Premier League en de Championship. Zo kwam hij op het hoogste niveau aan 24 goals in 104 wedstrijden, terwijl hij een divisie lager al op 76 treffers in 113 partijen staat. Tegen de grote Engelse clubs kan Fulham het zich namelijk niet veroorloven om op dezelfde manier te spelen als tegen de kleinere teams. Het moet dan van veel dieper het spel op gang zetten en zo wordt Mitrovic minder goed bediend. En in die omstandigheden kan Mitrovic veel moeilijker kansen voor zichzelf creëren. Ook Denis Odoi ondervond dat verschil tussen beide Engelse klassen. 'Ik speel liever in de Championship. De twee seizoenen in de Premier League waren veel lastiger. Vechten tegen degradatie mag je niet onderschatten. Het weegt op je, want je denk dat je niet goed genoeg bent.' Ook al wil Fulham het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken, kan het zeker geen kwaad om de promotie al stilaan voor te bereiden. Om lessen te trekken uit de voorbije passages en om Mitrovic ook op het hoogste niveau te laten schitteren.