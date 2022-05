Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, vraagt zich af waar de échte vriendschappelijke wedstrijden gebleven zijn. 'Schaf die Nations League gewoon af.'

Het contrast kon niet groter zijn. Toen Kevin De Bruyne vorige week vrijdag arriveerde op de KDB Cup, het U15-toernooi in Drongen dat naar hem genoemd werd, verraste hij de organisatie met de melding: 'Jongens, ik heb mijn gerief mee, ik ga mee voetballen.'

Op het programma stond een BV-wedstrijdje voor het goede doel. KDB bond zijn schoenen aan en deed even mee bij het team van Aster Nzeyimana. Gewoon, omdat hij er zin in had.

Zijn goesting om de Nations Leaguematchen aan te vatten met de Rode Duivels was duidelijk veel minder groot. 'De Nations League is voor mij niet belangrijk', zei hij een dag later op de KDB Cup bij Sporza. '90 procent van de spelers vindt dat ook, maar misschien durven zij dat niet te zeggen.'

Nu gaat u ons niet horen zeggen dat vroeger alles beter was, maar wie heeft eigenlijk ooit bedacht om een competitief element te steken in oefenwedstrijden? De Nations League is nu ook al een toernooi dat je kan 'winnen'; een land kan er zelfs nog in extremis een ticket voor een EK of WK mee verdienen.

Wat is er mis met voetballen voor de fun, een beetje dollen op het veld in een vriendschappelijk sfeertje? Nu moeten spelers ook al in oefenmatchen elkaars strot afbijten, want er staat wat op het spel.

Dat altijd maar moeten winnen gaat ten koste van het voetbalplezier. En dat begint al op jonge leeftijd. Toen een U15-spelertje van Lille OSC op de KDB Cup in een strafschoppenreeks zijn penalty gestopt zag door de keeper van Club Brugge, zeeg hij neer op het veld en barstte in tranen uit. Het was mooi om zien hoe zijn ploegmaats hem onmiddellijk probeerden te troosten, maar waarom huilt een jongen van 14 jaar op een jeugdtornooi? Omdat hij op die leeftijd al denkt dat er koste wat het kost gewonnen moet worden. Fundamenteel fout.

Daarom: schaf die Nations League gewoon af. Organiseer in de plaats échte vriendschappelijke wedstrijden, waar camaraderie tussen twee landen centraal staat. Maak er een event van met stands en tentjes, zorg dat de fans verbroederen, organiseer optredens van bandjes uit de twee landen, voorzie entertainment voor de kids en laat voetballers een match spelen waarin er veel gelachen wordt. Want ook dát is voetbal: een leuk spelletje dat mensen met elkaar verbindt.

