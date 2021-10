Volgens de Spaanse media is Atlético Madrid erg geïnteresseerd in Genkspits Paul Onuachu. Maar kan Diego Simeone hem wel gebruiken?

De 27-jarige Nigeriaanse spits van KRC Genk heeft de start van het seizoen alweer niet gemist. In de Jupiler Pro League maakte hij tot nu toe 9 goals in 10 wedstrijden, aan een gemiddelde van 1 doelpunt om de 81 minuten. Vandaar dat hij de aandacht trekt van een aantal Europese topclubs, waaronder ook het Atlético Madrid van Diego Simeone. Volgens Marca staat zijn naam met rood omcirkeld op de lijst van sportief directeur Andrea Berta. De voorkeur van Onuachu zelf zou ook uitgaan naar Los Rojiblancos, hoewel er stevige interesse is van de Italiaanse kampioen Inter.Dat de Nigeriaanse spits onlangs van makelaar veranderd is, lijkt ook in het voordeel van Atlético Madrid te zijn. Juan Martínez López is de nieuwe manager van Onuachu. De nu 53-jarige ex-verdediger is een Atléticomonument: hij voetbalde er van 1991 tot 2001 en was dus nog ploegmaat van de huidige coach.Na zijn actieve carrière werd hij makelaar van onder meer Alvaro Negredo, Dani Olmo en Alvaro Morata. Het is geweten dat Onuachu heel wat kwaliteiten heeft. Hij kan een bal bijhouden zodat de rest van het team kan opschuiven. Ondanks zijn lengte (201 cm) is hij ook technisch behoorlijk onderlegd en is hij redelijk snel. Uiteraard is zijn kopspel een troef in het strafschopgebied. En als hij op doel schiet, kiest hij eerder voor een plaatsbal dan voor een harde uithaal, zo blijkt. Met Luis Suárez, Antoine Griezmann en João Félix heeft Atlético Madrid al veel aanvallend potentieel, maar toch missen zij een aantal kwaliteiten die Paul Onuachu wél heeft. Tegen ploegen die hoog en in blok verdedigen zou de Nigeriaan met zijn snelheid de ruimte in kunnen duiken. Een tweede groot voordeel is het kopspel van Onuachu. Luis Suárez is ook dominant in de lucht, maar koppen is niet zijn specialiteit. Alleen al door zijn lengte zou de Genkspits een troef kunnen zijn bij voorzetten en vrijschoppen. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met MPB School of Coaches.