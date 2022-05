Bij Manchester City loopt een jeugdproduct dat de harten van veel Engelsen en ook dat van Pep Guardiola sneller doet slaan.

Phil Foden moet nog tweeëntwintig worden, maar kan sinds zijn debuut in 2017 bij het eerste elftal van Manchester City een mooi palmares voorleggen. De Brit heeft nu al drie Premier Leagues, vier Carabao Cups, één FA Cup en twee Community Shields in zijn trofeeënkast.

Met 13 goals en 11 assists in 41 wedstrijden dit seizoen draagt hij offensief meer dan zijn steentje bij, maar zijn veelzijdigheid is veel belangrijker om het vertrouwen van Pep Guardiola te krijgen.

Tegelijk maakt hij het zijn trainer ook lastig, want die lijkt moeite te hebben om de beste positie voor zijn speler te achterhalen. Dit seizoen speelde Foden voor club en land op vijf plaatsen. Bij City wordt de Brit vaak gebruikt als valse negen, maar kwam hij ook al als linksvoor en als een soort centrumspits op het veld.

Bondscoach Gareth Southgate stelde hem ook links op het middenveld op of liet hem als rechteraanvaller opereren. Met zijn talenten lijkt hij het best te renderen als hij geen flankspeler is, door de natuurlijke combinaties die dan ontstaan met Kevin De Bruyne en Bernardo Silva.

Zeldzaam

In wedstrijden met weinig ruimte, zoals tegen Atlético Madrid, toonde de Brit zich al van goudwaarde. In de heenwedstrijd van de kwartfinale zorgde hij bijvoorbeeld al één minuut na zijn invalbeurt voor de beslissende assist op De Bruyne terwijl hij tussen vier verdedigers stond. Omdat hij zulke kunststukjes wel vaker toont, wordt hij gezien als de technisch beste Engelse speler van zijn generatie.

En volgens zijn Belgische ploegmaat is dat nog lang niet het einde: 'Hij kwam aan als een jongen met veel potentieel, maar hij is geen jong talent meer. Hij heeft al meerdere malen het verschil gemaakt voor ons en zal in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer doen voor deze club.'

Eigen tempo

Van groot belang voor Fodens evolutie sinds 2017 is Pep Guardiola. Hij weigerde de toen zeventienjarige uit te lenen. 'Hij zal sneller vooruitgaan door met ons te trainen.' Daarnaast gaf de coach zijn speler ook de ruimte op eigen tempo te groeien. Er waren soms vragen of hij wel genoeg speeltijd kreeg, maar geduld loont.

En naast het harde werk en het tactische inzicht is hij ook nog slim. 'Ik hou van Phil omdat hij weet hoe hij moet voetballen. Dat soort positionele intelligentie en het vermogen om te improviseren binnen een afgebakend kader is traditioneel zeldzaam bij Engelse spelers,' aldus Guardiola. En met zijn hulp zou Foden inderdaad heel speciaal kunnen worden.

