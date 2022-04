Woensdagavond wil Villarreal een optie nemen op de finale in de Champions League. Het moet dan wel voorbij Liverpool, maar de Gele Onderzeeër heeft een geheim wapen: Unai Emery. De Spaanse coach heeft al vier keer de Europa League gewonnen en wil daar ook wel eens een CL aan toevoegen.

'Ze hebben een fout gemaakt door ons in leven te laten', vertelde Julian Nagelsmann wat arrogant na de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Villarreal. Robert Lewandowski en co hadden geen enkel gaatje kunnen vinden in de Spaanse verdediging en moesten in het slot de 1-0 slikken. De fout waarover Nagelsmann het had, ging om het feit dat Villarreal de vele kansen niet had weten af te maken. Bij de terugwedstrijd wisten Danjuma en co de Beierse aanvalsgolven te weerstaan tot de onvermijdelijke Lewandowski dan toch de score opende. Maar opnieuw kon Villarreal scoren tegen de machine van Nagelsmann en ging het door de 1-1-eindstand door naar de halve finale. En dat voor de tweede keer in zijn geschiedenis. De architect van het nieuwe Europese sprookje: Unai Emery, bekend van zijn avonturen in de Europa League, maar die nog geen potten kon breken op het allerhoogste niveau... Tot nu.Emery steekt zijn ambitie om ook te slagen in de grootste Europese beker niet onder stoelen of banken. 'Ik heb al mooie verhalen geschreven in de Europa League, maar nu wil ik er een schrijven in de Champions League', vertelde hij aan het Franse L'Équipe. Om dat te verwezenlijken, gebruikte de Spaanse coach hetzelfde recept dat hem vier eindzeges in de Europa League opleverde: een enorm gedetailleerde kennis van de tegenstander en een uitgekiende aanpassing van zijn team. 'Hij is een voetbalencyclopedie', vertelde middenvelder Etienne Capoue in L'Équipe. Wat de ex-coach van ook nog Arsenal typeert, is zijn werkethiek. Hij komt voor iedere wedstrijd met een ander plan, waarbij hij ervoor zorgt dat elk foutje en elk detail bij de tegenstander wordt uitgebuit. Met één constante, weliswaar: de goed georganiseerde 4-4-2, met een blok dat de ruimtes tussen de linies zo klein mogelijk moet houden. In de heenwedstrijd tegen Bayern doken beide spitsen, Gerard Moreno en oude bekende Arnaut Danjuma, steeds opnieuw in de ruimte achter de rug van de flankverdedigers, die bekend staan om hun aanvallende drang. Dat zorgde ervoor dat er ook ruimte kwam voor de middenvelders in de Beierse verdediging. Het eerste en enige doelpunt in die wedstrijd, komt zo bijvoorbeeld tot stand.Nog een ander kenmerk van Emery's Champions Leaguetactiek is de verticaliteit van het spel eenmaal de bal veroverd is. Meteen sprinten de spelers naar voren en worden op hun wenken bediend met precieze lange ballen. Juventus, de tegenstander in de 1/8 finales, werd het slachtoffer van die tactiek, net zoals Bayern, zij het wel in mindere mate. Reken daar de gegenpressing van Liverpool bij - hoog pressen en de bal heroveren - en je voelt dat de halve finale vuurwerk kan opleveren. Villarreal zal diep inzakken en weinig ruimte laten aan de aanvallers van Liverpool. Dat 90 minuten volhouden en maximaal profiteren van de counters en balrecuperaties - dé tactiek van Emery - kan de Gele Onderzeeër misschien wel naar de finale loodsen. Groep knedenDat die tactiek ook aanslaat dit seizoen, heeft veel te maken met de flexibiliteit van de spelers van de Spaanse club. Het is een groep gekneed door Emery zonder sterren maar met spelers die uit zijn op revanche en enkele toptalenten. Emery heeft nood aan een groep die naar hem luistert, die hij naar zijn hand kan zetten. Middenvelder Francis Coquelin zei in France Football dat Emery een erg verbale coach is. 'Hij communiceert voortdurend met de spelers en luistert naar hen. Hij is een coach die graag groepen opbouwt en om hem heen verenigt.'De 43-jarige Spanjaard is geen sterrencoach, hij houdt niet zo van ego's. Over zijn periode in Parijs gaf de Spanjaard zelf toe dat hij gefaald had in de overdracht van zijn ideeën naar de spelers, toen ook een kloof ontstond met zijn aanvoerder Thiago Silva. 'Ik wou dat hij uit zijn comfortzone trad, maar daar ben ik niet in geslaagd.'Voor Emery is het van levensbelang dat zijn spelers begrijpen waar hij naartoe wil en hij wil hen zeker niets opleggen of zaken forceren. Een stijl die vooral goed werkt in Europese bekers waar iedere wedstrijd een finale is. Tijdens deze matchen zijn concentratie en de perfecte uitvoering van het plan essentiële elementen en is de toespraak van een coach niet te onderschatten om de ploeg op scherp te zetten voor die ene krachtmeting. 'Als iedereen net zo bezig was met zijn vak als hij, zou hij al veel meer appreciatie gekregen hebben', vertelt Capoue. Bij Villarreal heeft Emery zo'n groep gevonden. Een groep die luistert en zijn tactiek snapt. Genoeg misschien wel om een plan uit te denken voor de halve finale en opnieuw een Europese grootmacht uit te schakelen? Tegen de Reds, die nog maar één wedstrijd hebben verloren in 2022, is de uitdaging voor Emery enorm groot. Door Alexandre Gérard