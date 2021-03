Als gastland van het WK wil Qatar op alles voorbereid zijn en wil het sportief tegen de beste ploegen spelen. UEFA schoot daarbij te hulp: het mag meedoen als gastland aan de kwalificatiewedstrijden in Europa. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Wie dacht dat Qatar onvoorbereid aan zijn eigen WK zou beginnen, komt bedrogen uit. De regering is al sinds de toekenning van het toernooi intensief bezig met de werking van de nationale ploeg. Een blamage op het wereldpodium moet koste wat kost vermeden worden. En dat lijkt stilaan zijn vruchten af te werpen. Qatar won begin 2019 zelfs al het Aziatisch kampioenschap tegen gevestigde waarden als Zuid-Korea en Japan.

Maar omdat het gastland is van het WK, moet het niet meedoen aan de kwalificaties en speelt Qatar het komende jaar geen wedstrijden met inzet meer. Vervelend voor alles wat Qatargezind is en dus zocht het naar een creatieve oplossing. Die kwam onder meer van de UEFA, die de Aziatische kampioen uitnodigde als gastland voor de Europese kwalificaties voor de wereldbeker.

Qatar werd daarbij 'ingedeeld' in groep A, samen met Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Het gastland doet daarbij niet mee om de punten en speelt dus uitsluitend vriendschappelijke wedstrijden, maar zal uiteindelijk ook tien wedstrijden hebben gespeeld. Het gaat dan steeds om het land dat overblijft in de speeldag, omdat de groep vijf deelnemers telt.

De UEFA wil met de uitnodiging van Qatar een traditie op poten zetten. Zo speelde Frankrijk bijvoorbeeld ook al mee met de kwalificaties voor het EK 2016.

Een voorwaarde voor de deelname van Qatar aan de Europese kwalificaties was dat de oliestaat al zijn thuiswedstrijden ook in Europa moest spelen. Daarvoor koos het land de Hongaarse stad Debrecen uit, waar het vanavond/woensdag zal spelen tegen Luxemburg.

Voor Qatar is het niet de eerst keer dat het als gastland wordt uitgenodigd op een toernooi buiten hun continentale federatie. Zo tekende de ploeg van bondscoach Félix Sánchez Bas al eens present op de Copa América (het Zuid-Amerikaans kampioenschap) in 2019 en werd het ook al uitgenodigd op de Gold Cup (het Noord-Amerikaanse kampioenschap) van dit jaar. En alsof Qatar nog niet genoeg werd gevraagd, zou het normaal gezien ook hebben meegedaan aan de Copa América van 2021, maar daar gaf het vorige maand nog forfait voor.

Bovendien doet Qatar binnenkort mee aan de kwalificaties voor de Asian Cup van 2023, werd het ook als gastland ingedeeld in de Aziatische kwalificaties voor het WK en organiseert het in december ook de Arab Cup, een testevent voor de grote show van volgend jaar. Het belooft dus nog druk te worden voor Bas en de zijnen.

