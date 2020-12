Het team van Julian Nagelsmann en spits Alexander Sørloth moet daarvoor op de slotspeeldag van de groepsfase thuis winnen van Manchester United.

Tot nu toe presteerde de nummer drie uit de Bundesliga bijzonder wisselvallig in de pouleduels. Een 5-0-pandoering op Old Trafford tegen Manchester United in de tweede speelronde werd gevolgd door een 1-2-zege bij PSG, wat maakt dat na vijf speeldagen deze drie teams samen aan kop staan met negen punten. Want Istanbul Basaksehir sprokkelde als debutant op het kampioenenbal amper drie punten. Toch was de eerste goal van de Noor Alexander Sørloth (ex-KAA Gent) nodig in Turkije voor de spectaculaire 3-4-zege, hetgeen er voor zorgt dat RB Leipzig plaatsing voor de knockoutfase in eigen handen heeft met een laatste thuisconfrontantie tegen de Mancunians.

...

Tot nu toe presteerde de nummer drie uit de Bundesliga bijzonder wisselvallig in de pouleduels. Een 5-0-pandoering op Old Trafford tegen Manchester United in de tweede speelronde werd gevolgd door een 1-2-zege bij PSG, wat maakt dat na vijf speeldagen deze drie teams samen aan kop staan met negen punten. Want Istanbul Basaksehir sprokkelde als debutant op het kampioenenbal amper drie punten. Toch was de eerste goal van de Noor Alexander Sørloth (ex-KAA Gent) nodig in Turkije voor de spectaculaire 3-4-zege, hetgeen er voor zorgt dat RB Leipzig plaatsing voor de knockoutfase in eigen handen heeft met een laatste thuisconfrontantie tegen de Mancunians. Aan spektakelstukken geen gebrek bij de Rasenballsport, want afgelopen zaterdag eindigde de Duitse topper bij Bayern München op een 3-3-gelijkspel. Coach Julian Nagelsmann had daarbij een tactische vondst in petto, want de 33-jarige coach posteerde zowaar de Zweed Emil Forsberg als (valse) negen die terugviel op het middenveld, waardoor het statische centrale verdedigingsduo Jérôme Boateng-Niklas Süle bij de gebruikte 4-3-3-veldbezetting constant in verlegenheid werd gebracht door de infiltraties van onder andere Justin Kluivert en Christopher Nkunku. Ole Gunnar Solksjaer zal het zeker genoteerd hebben.Vanavond om 21 uur wil RB Leipzig zich plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. 'Iedereen die me kent, weet dat ik absoluut naar die knockoutfase wil', oppert Nagelsmann, die met zijn ploeg in de voorbije twaalf weken al zestien duels afwerkte. 'Mijn spelers zijn juiste machines, die met iets nieuws graag hun eigen grenzen willen aftasten.' Naar verdere Europese erkenning wordt er gestreefd, want in eigen land kent iedereen ondertussen de dadendrang van de club die vorig seizoen de halve finales van het kampioenenbal haalde.Terwijl Bayern München en Borussia Dortmund al zeker zijn van hun plaatsje bij de laatste zestien in de beste clubcompetitie in Europa moeten Gladbach en Leipzig nog vechten voor dit stek. Voor de Duitse coëfficiënt zou de EL misschien interessanter zijn, ook al wachten daar met AS Roma, Leicester City, Arsenal, Napoli en AC Milan gevaarlijke opponenten. Maar Nagelsmann streeft naar een bestorming van de Europese top via de Champions League. Financieel lijkt de EL niet meteen financieel aanlokkelijker te zijn, maar als Leipzig de finale weet te winnen, komt er in totaal wel 14 miljoen euro bij. Enkel als de Duitsers in de 1/8 finales van de CL er al uit liggen, zullen ze minder verdienen (9,5 miljoen euro). Alles daarna is lucratiever voor Leipzig.De schorsing van de Franse defensieve sterkhouder Dayot Upamecano (22) vormt wel een stevige tegenvaller voor Nagelsmann, die hem vermoedelijk zal vervangen door Willi Orban (28). Want aan de zijde van zijn landgenoot Ibrahima Konaté (21) toonde de drievoudige international al meermaals zijn potentieel: fysieke kracht wordt gecombineerd met een goede en verzorgde opbouw van achteruit. Upamecano ligt nog tot 2023 onder contract in Leipzig, maar speelde zich - naast Bayern München - vooral in de kijker van Jürgen Klopp. De Duitse manager van Liverpool, volop op zoek naar verdedigende versterking door de blessures van Virgil van Dijk en Joe Gomez, zou volgens sensatiekrant Bild-Zeitung weten dat er in de overeenkomsten (tot 2023) van Upamecano-Konaté een clausule staat waardoor het duo voor een gezamenlijk bedrag van 100 miljoen euro naar de Engelse kampioen kan. Straf, maar in overeenstemming met hun huidige marktwaarde op gespecialiseerde websites: die van Upamecano staat daar op 60 miljoen euro, Konaté wordt ingeschat op 40,5 miljoen euro.