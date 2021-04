Hoe groot is de kans dat Real Madrid op zaterdag 29 mei de beker met de grote oren de lucht in steekt? Wij zetten de pro's en contra's tegenover elkaar.

Pro: tonnen ervaring

Vijf jaar geleden, toen Real Madrid zijn eerste Champions Leaguefinale speelde onder Zinédine Zidane, stonden er zes spelers in de basiself die ook nu nog incontournable zijn: Sergio Ramos, Dani Carvajal, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos en Karim Benzema.

Ook aan de aftrap toen: Marcelo. Die heeft zijn plaatsje intussen moeten afstaan aan Ferland Mendy. In 2016 zaten Nacho, Lucas Vázquez en Isco op de bank, allemaal jongens die ook nu nog tot het huismeubilair van Real behoren.

Ook in 2017 en en in 2018 was de Koninklijke de beste op het kampioenenbal en voegden Raphaël Varane en Marco Asensio zich bij het legertje 'ervaringsdeskundigen'. Dat is opperhoofd Zizou zeker ook: hij won niet alleen drie keer als trainer maar ook één keer als speler de Champions League (in 2002 met ... Real Madrid).

Kortom, als één ploeg weet hoe je de beker met de grote oren moet winnen, is het Real wel.

Pro: comeback kids

Zidane recupereert de komende weken normaal gezien nog een paar sterkhouders. Raphaël Varane, die in de terugwedstrijd tegen Liverpool out was met het coronavirus, zal binnen afzienbare tijd weer inzetbaar zijn.

Sergio Ramos zou eind april hersteld zijn van de blessure die hij opliep met Spanje tegen Kosovo, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten. Hoeveel vertraging hij daardoor oploopt, is nog niet duidelijk.

Dani Carvajal en Eden Hazard worden binnenkort weer in de basis verwacht. Wat onze landgenoot betreft, is het moeilijk te zeggen wanneer dat precies zal zijn.

De terugkeer van Carvajal zou Zidane goed uitkomen, want het seizoen van gelegeheidsrechtsachter Lucas Vázquez is afgelopen door een knieblessure. Dat de Franse coach op Anfield nog liever middenvelder Federico Valverde op de rechtsachter zette dan Alvaro Odriozola, was veelzeggend.

Carvajal en Ramos zullen terug zijn voor de halve finale tegen Chelsea © GETTY

Pro: El Muro

Ook een speciale vermelding voor Thibaut Courtois. Die staat dit seizoen ronduit indrukwekkend te keepen. El Muro, zoals hij in Spanje genoemd wordt, moet in de Trofeo Zamora met 0,80 geïncasseerde goals per match voorlopig alleen Jan Oblak (0,68) voor zich dulden. Tegen Liverpool liet hij zich opmerken met een paar flukse reddingen.

Contra: tandvlees

Het is een van de dagelijkse hobby's geworden van de Spaanse media: een streepje zetten wanneer er weer een speler van Real Madrid geblesseerd uitvalt. De Koninklijke kreeg dit seizoen al af te rekenen met meer dan 50 (!) blessures.

Zidane stelde na de met 2-1 gewonnen clásico vast dat Real Madrid in deze fase van het seizoen moeite heeft om een match tot een goed einde te brengen omdat een aantal spelers op hun tandvlees zitten. Niet voor niets werd Kroos zowel tegen Barça als op Anfield voortijdig naar de kant gehaald. Ook Modric is volgens Marca de uitputting nabij.

Contra: de zwakte van de bank

Toen hij in 2017 kampioen werd én de Champions League won met Real Madrid, had Zidane een paar supersubs op de bank zitten die hij kon laten invallen of in minder belangrijke matchen zelfs aan de aftrap bracht. Dat waren James Rodríguez, Marco Asensio en Isco.

James is vertrokken, Asensio staat in de basis en Isco wordt alleen van onder het stof gehaald als het écht niet anders kan. In Odriozola, die tegen Liverpool mocht invallen, en Mariano Díaz, de enige back-up voor Benzema, gelooft Zidane niet. Rodrygo is nog wat groen achter de oren. En voor Diego Altube, Marvin Park, Serio Arribas of Victor Chust - de andere bankzitters tegen Liverpool - is vermoedelijk geen heldenrol in de Champions League weggelegd.

