De Koninklijke moet het dit seizoen meer dan ooit hebben van de anciens in de ploeg. Hoe komt dat?

Afgelopen weekend was het tegen FC Barcelona al na 13 minuten prijs. Wie anders dan Karim Benzema scoorde met een subliem hakje de 1-0 in het Alfredo Di Stéfanostadium. Zo maakte hij Barça duidelijk dat Real nog steeds meedingt naar de titel. Een kwartiertje later maakte Toni Kroos de 2-0 met een afgeweken vrije trap. De doelpuntenmakers voor Real Madrid waren respectievelijk 33 en 31 jaar. Samen met de andere anciens zijn zij nog steeds de ruggengraat van dit Real Madrid. Denk maar aan Luka Modric (35) en Casemiro (29), maar ook de geblesseerden Sergio Ramos (35), Dani Carvajal (29) en Lucas Vázquez (29).Van die oud-strijders met wie Zinédine Zidane in 2016, 2017 en 2018 de Champions League won, heeft eigenlijk alleen Marcelo zijn plaats moeten afstaan aan Ferland Mendy.Real Madrid heeft al een grillig seizoen achter de rug. De ploeg kreeg af te rekenen met abnormaal veel blessures en voelt nog altijd de naweeën van het vertrek van Cristiano Ronaldo. Zijn vervanger, een Belg onder de naam Hazard, ligt ook al twee seizoenen in de lappenmand. Gelukkig is er Karim Benzema, die de rol van doelpuntenmaker op zich nam en de laatste weken in bloedvorm zit. Zo scoorde hij voor de eerste keer in zijn carrière in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden.Met 25 doelpunten in alle competities samen dit seizoen staat Benzema slechts vier goals achter Lionel Messi. De cijfers tonen hoe belangrijk hij is voor Real. Hij is de enige bij Los Blancos die vlot de weg naar de netten vindt. De andere 'topschutters' in de ploeg zijn Casemiro en Vinícius Júnior (allebei 6 goals). Die laatste heeft echter veel kansen nodig om aan een doelpunt te geraken, hoewel hij vorige week tegen Liverpool zeer efficiënt bleek.Achter de onvervangbare spits staat een perfect op elkaar ingespeeld triumviraat. De eerste keer dat Luka Modric, Toni Kroos en Casemiro samen aan een wedstrijd begonnen was in 2016 tegen Sevilla. Het perfecte middenveld was geboren.Casemiro werd eerst aanzien als te lomp en een garantie op rode kaarten. Intussen vond hij de balans tussen gezond verstand en keiharde intercepties. Hij is de balveroveraar bij de Koninklijke en zorgt voor rust in het spel. Aanvallend is hij in de lucht een gevaar waar de tegenstanders rekening mee moeten houden.Een rijtje hoger staan Toni Kroos en Luka Modric. Die twee behoeven geen inleiding meer. Modric speelt dit jaar op het niveau van zijn Gouden Balseizoen. Ook Kroos is ronduit indrukwekkend en rijgt de assists aan elkaar. Zo gaf hij tegen Liverpool een geweldige bal om Vinícius alleen voor doel te zetten.Vierde in de hiërarchie op het Madrileense middenveld is Federico Valverde, maar de jonge Uruguayaan (22) werd dit seizoen geregeld geplaagd door blessures. Martin Ødegaard, een speler van wie voor het seizoen veel verwacht werd en die een paar keer zijn kans mocht gaan, kreeg een onvoldoende van Zidane en werd doorgestuurd naar Arsenal. Isco, intussen ook al 28, komt alleen maar aan de bak als het écht niet anders kan. En zo rekent Real Madrid dus in de laatste fase van de competitie en de Champions League dus weer op zijn anciens. Kunnen Modric, Kroos, Benzema en co de Koninklijke weer over de streep trekken? Antwoord vanavond op Anfield.