Real Sociedad is momenteel dé sensatie in La Liga en staat na 9 speeldagen op kop van het klassement. De Basken zijn op weg naar een prachtig seizoen en wie weet kan het Real Madrid en FC Barcelona wel uitdagen voor de titel.

Negen speeldagen zijn ze ver in de Spaanse competitie en het is niet een van de usual suspects die het klassement aanvoert. Real Madrid staat na een terechte 4-1-nederlaag tegen Valencia pas op een vierde stek, Atlético doet maar een plaatsje beter en Barcelona vinden we pas terug op de achtste plaats. En dat op respectievelijk vier, drie en negen punten afstand van leider Real Sociedad. Het is een uitstekend seizoensbegin voor de mannen van Imanol Alguacil, die hun goeie vorm van vorig seizoen bevestigen. Toen eindigde Sociedad zesde en wist het zich zo te plaatsen voor de Europa League.

Sociedad was echter niet geweldig begonnen aan het seizoen, maar draait na vijf opeenvolgende zeges toch bovenaan mee. Het heeft zelfs de beste aanval met 20 gemaakte doelpunten en enkel de verdediging van Atlético Madrid doet beter met 2 tegendoelpunten (Sociedad telt er 4). In Europa doet het in zijn groep ook goed mee. Na drie speeldagen telt het 6 punten. Dat is evenveel als Napoli en AZ. Enkel het Kroatische Rijeka wist nog geen punten te pakken.De trainer kent het huisDe huidige coach is zonder twijfel een van de architecten van dit succes. Imanol Alguacil is gekend in het huis als jeugd en A-speler. In totaal speelde Alguacil zelfs 113 keer voor de Baskische formatie. Na acht seizoenen in het Baskenland verliet hij echter de club en nam afscheid van het voetbal in 2003. Sinds 2011 is hij echter terug bij de club van zijn hart. Eerst trainde hij de jeugd en de reserven en vanaf 2018 ook de A-ploeg, toen die in een crisis verkeerde en streed tegen degradatie.Alguacil vond echter snel een klik met zijn spelers en wist de ploeg uiteindelijk nog naar een negende plaats te leiden. De 49-jarige T1 wist opnieuw het vuur te krijgen in enkele belangrijke spelers die nog maar een schim van zichzelf waren. Een van die spelers was Willian José, die uiteindelijk strandde op 11 doelpunten aan het einde van het seizoen. En ook Rode Duivel Adnan Januzaj kan bij die lijst gevoegd worden. 'Zijn aanstelling was niet enkel goed voor mij, maar voor heel de ploeg', vertelde de 25-jarige Belg aan de Spaanse krant AS. Nochtans worstelt Januzaj momenteel bij Real en verschijnt hij nog zelden in de basisopstelling van Alguacil.De Baskische coach heeft zichzelf de taak gegeven om mooi voetbal af te leveren die het publiek en de lokale gemeenschap pleziert. 'Als ik tijd heb, lees ik wel eens de commentaar van onze socio's, want ik heb erg veel respect voor hun mening', vertelde hij nog in december 2019. 'Als de kritiek aan mij of het collectief gericht is, voel ik me ook niet gekwetst. Ik mag dan wel gestopt zijn als voetballer, ik zie de dingen nog allemaal op dezelfde manier.Alguacil is dus geen gewone trainer, maar de Bask liet zich ook om een andere reden opmerken in de voetbalwereld. In een uitzending van radiozender Faktoria bekende hij eens dat hij geen Lionel Messi in zijn team wil hebben. 'Ik droomde echt nog nooit van Messi. Hij is een buitengewone speler, maar in ons collectief en met onze waarden zie ik geen match met hem. Hij zou zich niet nederig en normaal gedragen in deze club, denk ik.'Een uitstekende opleiding en scoutingHet succes van de laatste jaren is natuurlijk ook te danken aan de goeie jeugdopleiding én de goede scouting. De club trok zo bijvoorbeeld Robin Le Normand aan, die zelfs geen contract meer wist te versieren bij Stade Brest in 2016. Ondertussen is de Franse verdediger een sterkhouder geworden. Marin Zubimendi is dan weer een zuiver product van de academie en heeft ondertussen al enkele keren op het veld mogen staan naast Mikel Merino, ook nog maar 23 jaar. Die laatste kende nochtans een moeilijke carrière, want het lukte hem niet om door te breken bij Borussia Dortmund en Newcastle United. Maar sinds zijn komst in 2018 is hij essentieel voor de ploeg van Alguacil. Dit seizoen speelde hij iedere match, scoorde drie keer en gaf twee assists. Vorig seizoen rekruteerde Sociedad ook de jonge Modibo Sangan, die een van de revelaties van het seizoen kan worden. De 21-jarige Franse verdediger is technisch sterk, zeer atletisch met zijn 1m88 en heeft nog een enorme progressiemarge. Dé man in vorm is echter Mikel Oyarzabal. De kapitein van de ploeg zit al aan vijf doelpunten en twee assists en heeft al enkele basisplaatsen weten te bemachtigen bij de Spaanse nationale ploeg. De nummer 10 van Sociedad werd opgeleid door de club en maakte in 2015 zijn debuut. De 23-jarige aanvaller zit ondertussen al aan meer dan 200 wedstrijden voor de Baskische club en kon vorige zomer voor een recordbedrag naar Manchester City, maar aan vertrekken dacht hij nooit, zegt hij zelf aan Football Mania. 'Hier heb ik alles. Mijn vrienden, mijn ouders, alles is hier. Om eerlijk te zijn, ik heb nog nooit overwogen om te vertrekken. Ik voel me hier geliefd en het blijft een geweldige eer om de kleuren van Sociedad te mogen vertegenwoordigen.'Ervaring om de jeugd te begeleidenDeze zomer wist de club ook een grote slag te slaan op de transfermarkt met de komst van David Silva, de 34-jarige middenvelder die afscheid nam van Manchester City. Silva telt 125 caps bij la Roja, waarmee hij tweemaal Europees en eenmaal wereldkampioen werd, en was tien seizoenen lang hij een onbetwiste titularis bij de Citizens. Maar na vier titels, twee FA Cups en vijf League Cups verliet hij de club van Pep Guardiola. De grote clubs stonden vervolgens voor hem in de rij met onder meer Lazio, Milan en zelfs zijn ex-club Valencia, maar uiteindelijk koos de Spanjaard voor Sociedad omdat hij zo onder de indruk was van de kwaliteit van de ploeg, het offensieve spel en de jonge spelers. Zijn komst was een grote verrassing voor de supporters, want de club is meer gericht op het opleiden van spelers dan op het halen van vedetten. Zo hebben de Basken onder meer Xabi Alonso en Antoine Griezmann laten doorbreken. Maar de onverwachte tactiek heeft de club duidelijk geen windeieren gelegd. Wie weet kan het de grote Spaanse clubs nog een heel seizoen kietelen of zelfs uitdagen voor de Spaanse titel.Leandro Thibaut