Sinds de galawedstrijd thuis tegen Liverpool lukt het Real Madrid haast niet meer om het verschil te maken. Kan Eden Hazard daar tegen Chelsea wél voor zorgen?

Nee, in de basiself tegen The Blues zullen we hem nog niet moeten verwachten, tenzij Zinédine Zidane een enorme verrassing in petto heeft. Een wedstrijdfitte Eden Hazard zou onder de Franse T1 áltijd aan de aftrap staan, dat is zeker. Maar dat risico zal Zizou wellicht niet willen nemen.

Een invalbeurt zit er zeker in. En dat zou weleens nodig kunnen zijn, want Real heeft het de laatste weken moeilijk om tot een doelpunt te komen tegen gemotiveerde ploegen. Tegen Cádiz (0-3), zo goed als gered, gingen de goaltjes binnen als cervezas op een warme zomerdag, maar oog in oog met Getafe en Real Betis was het een ander verhaal. Twee keer een bloedeloze 0-0, waardoor de kans op de titel wel erg klein wordt. De Koninklijke moet in de resterende vijf competitiewedstrijden een vlekkeloos parcours rijden en erop rekenen dat Atlético en FC Barcelona nog punten laten liggen, wil het de oppergaai afschieten.Tegen Real Betis toonde Vinícius Junior, de vervanger van Hazard, bij momenten wat hij nog mist: overzicht en efficiëntie. Met zijn snelheid en techniek kan hij verdedigingen pijn doen - thuis tegen Liverpool lukte dat wonderwel - maar doorgaans heeft Vinícius nog een iets te hoog kip-zonder-kopgehalte en is hij niet alleen onvoorspelbaar voor de tegenstander, maar ook voor zijn ploegmaats.Na de korte invalbeurt van Hazard tegen Betis toonde Zidane zich tevreden over zijn sterspeler: 'Hij liet mij een goede indruk. Eden zou de komende weken wel eens een heel belangrijke speler kunnen worden voor ons.' Zidane hoopt dat de calvarietocht van onze landgenoot eindelijk achter de rug is en dat hij nu, in de laatste fase van de competitie en de Champions League, kan laten zien wat hij écht kan. Te beginnen tegen Chelsea.Zijn dream team kan Zidane dinsdagavond tegen Chelsea niet opstellen. Daarvoor mist hij Sergio Ramos, die de laatste weken wel uitstekend vervangen werd door Eder Militão, en Ferland Mendy in de verdediging.Hij kan echter wel beschikken over zijn sterkste middenveld, met Toni Kroos, Casemiro en Luka Modric. In de voorlinie droomt Zidane al van het begin van het seizoen over de drietand Hazard-Benzema-Asensio. Het zou leuk zijn om te zien waartoe dat trio in staat is. Misschien kan dat de komende weken nog...