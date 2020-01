Voor het eerst in zijn loopbaan werd de 27-jarige Senegalese winger van Liverpool uitgeroepen tot beste Afrikaanse voetballer.

Nadat de Egyptenaar Mohamed Salah twee keer met de trofee ging lopen, slaagde Sadio Mané er voor de eerste keer in om Afrikaans Voetballer van het Jaar te worden. Nochtans prijkte ook Salah op de shortlist, samen met Riyad Mahrez (28, Manchester City).Mané volgt in de voetsporen van zijn illustere landgenoot El Hadji Diouf, de laatste Senegalees die op het hoogste schavotje mocht staan als beste Afrikaanse voetballer. Dat gebeurde in 2002, toen de Liverpoolspits voor het tweede opeenvolgende jaar won.Lees verder onder de tweet.Sadio Mané is de speler voor de speciale opdrachten bij Jürgen Klopp. Zo pakte de Duitse manager van Liverpool begin oktober op Anfield Road uit met een ingenieuze vondst tegen Leicester City: hij wisselde de Senegalees van flank met Salah. Het doel - de rushes van linkerverdediger Ben Chilwell afstoppen - werd bereikt. Bovendien maakte Mané na 40 minuten ook nog eens de openingsgoal en versierde hij in toegevoegde tijd een penalty, die werd omgezet door routinier James Milner. Resultaat: 2-1-winst.Sadio Mané is dan ook een complete voetballer. Niets is hem te veel: passen, koppen, tackelen, sprinten, scoren, verdedigen, de bal in één of twee tijden te raken, het past allemaal in het arsenaal van de sneltrein uit Sédhiou. Dat is een stadje van 24.000 zielen in het zuiden van Senegal, waar Mané tot zijn vijftiende op straat voetbalde. Zijn religieuze ouders hadden liever niet dat hij ergens bij een club speelde. Hij luisterde gedwee, tot een oom hem meenam voor een lange reis naar hoofdstad Dakar, om daar te participeren aan de talentendag van Génération Foot. In zijn kapotgetrapte voetbalschoenen en gescheurde broekje werd hij aanvankelijk onthaald op hoongelach, maar dat verstomde toen de jongeling zijn kunsten vertoonde.Vorig seizoen eindigde Mané in de Premier League als gedeeld topschutter, samen met Mohamed Salah en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), met 22 doelpunten in 36 duels. Veel ophef maakte hij daar zelf nooit over, omdat de Senegalees zichzelf het liefst wegcijfert voor de machine die Liverpool de laatste maanden is. Afgelopen zomer haalde hij ook de finale van de Afrika Cup, die op 19 juli met 0-1 werd verloren van Algerije. Maar precies drie weken later viel Mané al in bij de 4-1-zege in de Premier League tegenover Norwich City. Ongelooflijk na een slopend seizoen met winst in de Champions League en amper drie weken recuperatietijd. Meteen stond de pocketspeler er. Dan moet je over een grote innerlijke kracht beschikken en het toont aan dat je bijzonder graag voetbalt. Dat verdient alleen maar respect en dus ook de trofee voor Afrikaans Voetballer van het Jaar.