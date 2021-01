De werkgever van Benito Raman wil tegen TSG 1899 Hoffenheim komaf maken met een bijna historische reeks van wedstrijden zonder overwinning.

In Gelsenkirchen schamen ze zich stilaan dood. Want de titel van slechtste Bundesligateam in de geschiedenis van het Duitse voetbal, daar pronkt toch niemand graag mee. Maar om de Königsblauen wat te troosten: huidig Oberliga Nordostclub - omgerekend een vijfdeklasser - SV Tasmania Berlin heeft een goede kans om die twijfelachtige eer te behouden. In totaal 31 opeenvolgende Bundesligawedstrijden kon de ploeg uit stadsdeel Neukölln van de hoofdstad (toen onder de benaming Tasmania 1900 Berlin) in het legendarische seizoen 1965/66 niet zegevieren. Omgerekend naar de driepuntenregel verzamelden ze toen amper tien punten, aangezien ze 28 van de 34 duels verloren en slechts 15 keer scoorden. Enkele Tasmaniafans willen dat record niet kwijt. Voor de kansloze 3-0-nederlaag van Schalke 04 bij Hertha BSC hadden ze zelfs spandoeken aan het stadion gelegd, om de fel geplaagde club uit het Ruhrgebied aan te moedigen.Schalke 04, waar Jan-Pieter Martens nog altijd fungeert als teammanager, zit ondertussen aan 30 wedstrijden zonder zege. Zaterdag vanaf 15.30 uur krijgt het dolende elftal in de eigen Veltins-Arena de kans om het tij te keren met puntengewin. Na veertien speeldagen sprokkelden Benito Raman en co amper vier punten, waardoor de kloof met de veilige vijftiende plaats van 1.FC Köln al zeven punten bedraagt. Arminia Bielefeld (tien) en 1.FSV Mainz 05 (zes) vertoeven ook in een ongunstige sportieve situatie.Om het afgelopen rampjaar zo snel mogelijk achter zich te laten, snakken ze in Gelsenkirchen naar een frisse start. Het is aan de Zwitser Christian Gross (66) om een mirakel te verrichten en degradatie af te wenden. Hij trok zich op aan dertig deftige minuten bij de verplaatsing naar Hertha BSC. De beleidsverantwoordelijken proberen er ondertussen alles aan te doen om de negatieve spiraal om te keren. Vandaar dat bij Arsenal de Bosnische international en oud-speler Sead Kolasinac (27) werd gehuurd, om de verdedigende problemen op de linkerflank te verhelpen.De dringende hulplijn kan ook komen van vleesgroothandelaar Clemens Tönnies, die nog maar afgelopen zomer terugtrad als voorzitter binnen de raad van bestuur. Hij geldt als één van de rijkste mensen van Duitsland en liet de commerciële tv-zender RTL weten dat de club van de ondergang moet worden gered. Alleen wordt er nu heftig gediscussieerd of de Königsblauen opnieuw in zee moet gaan met de omstreden ondernemer, wiens terugtreden door een groot gedeelte van de eigen aanhang als een bevrijding werd ervaren.Want Tönnies draagt een duidelijke verantwoordelijkheid in de desastreuze sportieve situatie van de club. Hij voerde een riskante investeringspolitiek, waardoor de club zonder regelmatige deelname aan de Champions League moeilijk kon overleven. Vandaar dat er nu ook weer scepsis bestaat na zijn uitspraak.Tönnies verdiende ook altijd geld aan de club, toen hij zogezegd voor financiële ondersteuning zorgde maar nooit bedragen en gevraagde rentevoeten openbaar maakte. Vandaar dat er nu sprake is van een schuldenberg die oploopt tot 240 miljoen euro. Het is totaal onduidelijk aan welke constructie Tönnies vandaag denkt, want ook deze keer was hij daar niet transparant over.Van dit soort vaagheid hebben ze in Gelsenkirchen stilaan genoeg. Een populist als Tönnies kunnen ze missen, iemand die de indruk wekt een filantroop te zijn met een hart voor de blauw-witte armada. Sportief leider Jochen Schneider gaf al aan dat ze bij Schalke 04 vooral naar rust snakken. Er is ondersteuning nodig zonder bijbedoelingen en mensen die zich discreet gedragen en geen grote krantenkoppen veroorzaken.