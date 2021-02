Het team van Benito Raman verloor met verdediger Kabak een toptalent aan Liverpool, maar haalde met Mustafi en Huntelaar ervaring in huis om alsnog de degradatie te ontlopen.

Nog vijftien speeldagen hebben de Königsblauen om een puntenachterstand van negen punten op Arminia Bielefeld en Hertha BSC goed te maken en zo een dubbel promotie/degradatieduel tegen de derde geklasseerde uit de tweede Bundesliga af te dwingen. Dit lijkt het maximaal haalbare scenario voor Benito Raman en zijn ploeggenoten, die zonder de zieke Gentenaar afgelopen week in de DFB-Pokal werden uitgeschakeld door het VfL Wolfsburg van de sterk keepende Koen Casteels. Bovendien krijgt Schalke 04 op de twintigste speeldag van de Duitse competitie met RB Leizpig een stevige klepper op bezoek in de eigen Veltins-Arena.

Hoop

De hekkensluiter van de Bundesliga leverde in dat duel wel één van zijn beste prestaties in de afgelopen weken, waardoor de Zwitserse coach Christian Gross (66) - sinds 27 december aangesteld als opvolger van interimtrainer Huub Stevens - hoop blijft koesteren op een gunstige afloop. Klaas-Jan Huntelaar ontbrak voor de bekerconfrontatie met een kuitletsel, Skhodran Mustafi vertoefde nog in quarantaine terwijl naast Raman ook Suat Serdar forfait moest geven met een verkoudheid. Maar de sterke prestatie van de linkerflank met Sead Kolasinac en Amine Harit stemde Gross tevreden, die ook Wolfsburghuurling William in zijn 4-2-3-1-veldbezetting rechts voorin posteerde. Gross weet ondertussen echter ook dat een mirakel realiseren bijzonder moeilijk wordt. Zijn balans na zes speeldagen oogt met 4 op 18 en een doelsaldo van 9-13 mager.

De clubleiding verhuurde inmiddels centrale verdediger Ozan Kabak (20) aan Liverpool en wanneer alles volgens plan verloopt, zal de club dat toptalent komende zomer voor 20 miljoen euro overnemen. Financieel zou dat de klap van een eventuele degradatie enigszins compenseren. Maar Gross verliest met dit toptalent wel dynamiek, kracht en scorend vermogen.

Wonder

De verkoop geeft aan dat realisme stilaan de bovenhand neemt bij de club uit Gelsenkirchen. Na de hoopgevende 4-0-zege op TSG 1899 Hoffenheim werd amper één punt uit vier duels gesprokkeld. Enkel een wonder kan Schalke 04 nu nog op het hoogste niveau houden.

Dus moet er worden overgeschakeld op een plan-B en daarvoor nu al een scenario worden geschreven. De jonge Amerikaanse spits Matthew Hoppe (19) verlengde net zijn overeenkomst tot 2023 en kan net als Ralf Fährmann, Malick Thiaw, Can Bozdogan, Alessandro Schöpf, Timo Becker en Steven Skrzybski een goede tweedeklasser worden. Raman ligt nog onder contract tot 2024, maar heeft vermoedelijk andere plannen.

In het verleden werd Schalke 04 via Clemens Tönnies altijd op een zeer riskante manier geleid, maar de gebeurtenissen van 2020 - door de machtswissel, de intrede van de coronapandemie en de elf maanden zonder competitiezege - zorgden er voor dat de bedrijfscultuur veranderde.

