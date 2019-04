De Belgen Marnick Vermijl en Alex Craninx getuigen in Sport/Voetbalmagazine over hun ervaringen met de trainer Ole Gunnar Solskjaer, ondertussen officieel aangesteld als manager van Manchester United.

In de zomer van 2009, een jaar na zijn benoeming tot coach van de reserves van Manchester United, duikt Solskjaer op in het onooglijke Noord-Brabants dorpje Sint Agatha. Hij wil Standardspeler Marnick Vermijl een laatste keer live aan het werk te zien op een internationaal tornooi.

'Solskjaer is de man die mij naar Manchester heeft gehaald', aldus Vermijl, die dit seizoen door Preston North End uitgeleend wordt aan het Nederlandse MVV. 'De scouts hadden een stuk of twintig matchen van mij gezien op beelden en het bezoek van Solskjaer en zijn assistent Warren Joyce was de laatste etappe voor ze een beslissing zouden nemen. Ik speelde een goed tornooi en Solskjaer is een legende bij United. Zijn aanwezigheid was een belangrijke factor om mij te overtuigen.'

Dat Solskjaer speciaal voor Vermijl de oversteek maakt naar Nederland kan merkwaardig klinken, maar hij vindt dat doodnormaal. Hij wil zijn spelers raken. Letterlijk en figuurlijk. Het persoonlijke contact primeert en met zijn menselijke aanpak trekt hij iedereen mee in zijn verhaal.

Hij beseft dat ogenschijnlijk kleine zaken de groepsdynamiek kan boosten of kelderen. In Engeland is het de traditie dat de manager of coach aangesproken wordt met boss of gaffer. Vermijl en zijn makkers mogen hem gewoon Ole noemen. 'Hij wil een onderdeel zijn van de kleedkamer, hij wil er niet boven staan', zegt Vermijl. 'Wanneer je op de club aankwam, zei hij meer dan alleen "hallo".

'Hij zat vooral in met de buitenlandse spelers. Hij weet hoe moeilijk het is om je thuisland te verlaten en ver weg te leven van vrienden en familie. Elke dag vuurde hij dus dezelfde vragen af. Gaat alles goed? Is thuis alles in orde met de familie? En aan de bankzitters gaf hij áltijd uitleg waarom ze niet mochten starten.'

Samen met Joyce vormt Solskjaer een schalks duo bij de U23 van United. In noodsituaties passen ze de good cop/bad cop-methode toe. Met Solskjaer in de rol van de rustige kerel en Joyce die de kleedkamermuren doet trillen en met een welgemikte worp een stift tegen het hoofd van een speler gooit. De Noor gaat uit van een simpel principe: als je veel van een speler gedaan wil krijgen, moet je heel close met hem omgaan. Zelfs als manager van Molde en Cardiff City blijft hij aanspreekbaar voor de jongens.

'Solskjaer vindt het belangrijk dat iedereen met een goed gevoel de kleedkamer binnenwandelt', zegt de 23-jarige Spaans-Belgische doelman Alex Craninx, die enkele maanden geleden nog met Solskjaer werkte bij Molde. 'Hij heeft nog de mentaliteit van een speler - de helft van de tijd krijg je zelfs het gevoel dat hij jouw vriend is - maar op training kon hij soms onverbiddelijk zijn. Dan wist je dat hij even jouw maat niet meer was...'