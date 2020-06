Sinds vorige zomer werd er al aan de mouw van Meunier getrokken. Een aantal Engelse clubs en Atlético waren in hem geïnteresseerd, maar het werd toch Borussia Dortmund. Een woordje uitleg.

Het huwelijk tussen Borussia Dortmund en Thomas Meunier is verre van een verrassing. Afgelopen winter, nog voor PSG en Borussia Dortmund elkaar troffen in de 1/8 finales van de Champions League, was er al een akkoord tussen de twee clubs. Dat werd natuurlijk geheim gehouden om geen commotie te veroorzaken rond de dubbele Europese confrontatie.

Meunier, die op 30 juni 2020 einde contract is bij PSG na er vier seizoenen gespeeld te hebben, had nochtans ook de interesse opgewekt van andere clubs, zeker ook door zijn prestaties bij de Rode Duivels. Vorige zomer hadden Everton en Napoli zich al gemeld, net zoals Manchester United, de club van zijn dromen.

Maar op Old Trafford zou hij moeten opboksen tegen Aaron Wan-Bissaka en wenkte een statuut als doublure, iets wat Meunier absoluut wilde vermijden met het oog op het EK 2021. Ook bij de Rode Duivels is er namelijk stevige concurrentie op zijn positie met de ontluiking van Timothy Castagne in Italië. Uiteindelijk was de ploeg die het dichtst bij een handtekening van Meunier kwam, het Atlético van Diego Simeone.

De laatste weken kwam ook Tottenham nog aankloppen, maar de rechtsachter was al overtuigd van het project dat hem door de geel-zwarten was voorgesteld. Het Parijse leven zal hij ongetwijfeld missen, maar hij verheugt zich ook al op 'de authentieke sfeer' in het Signal Iduna Park. In de kleedkamer van PSG, met al zijn vedetten, voelde hij zich soms een buitenaards wezen, zeker toen de Brazilianen de plak zwaaiden in de groep.

Na de komst van Thomas Tuchel in 2018 verzeilde Meunier bij PSG op de bank, maar de Duitser vroeg hem vorige zomer toch om zijn contract uit te doen, aangezien er door het vertrek van Dani Alves plots weer mogelijkheden lagen op de rechterflank.

Beter dan Hakimi

Meunier, die bij PSG defensief vaak nog op zijn limieten botste, zou goed tot zijn recht moeten komen in het systeem van Lucien Favre, dat lijkt op dat van de Rode Duivels. De vraag is of onze landgenoot de concurrentie zal moeten aangaan met Achraf Hakimi, die uitgeleend wordt door Real Madrid en er een knalseizoen op heeft zitten (9 goals en 10 assists).

De Marokkaanse international zou weleens teruggeroepen kunnen worden naar Madrid, waar Dani Carvajal meer en meer de zwakke schakel is in de elf van Zinédine Zidane. Een andere mogelijkheid is dat Hakimi voor grof geld verkocht wordt. Volgens Sky zou hij op weg zijn naar Inter voor 40 miljoen euro.

In een systeem waarin Jadon Sancho, op papier rechterwinger maar in de praktijk manusje-van-alles, de aandacht van de tegenstander op zich trekt, heeft de rechtsachter van BVB alles in handen om zijn eigen statistieken te pimpen. Dat lijkt Meunier op het lijf geschreven. Onder Roberto Martínez was hij 18 keer beslissend in 32 wedstrijden (7 goals en 11 assists), ofte 1 keer om de 146 minuten. Zelfs Hakimi, 1 keer beslissend om de 186 minuten, kan dat ritme niet volgen.

