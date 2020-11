De complexe persoonlijkheid van de PSG-trainer zorgt altijd voor discussie. Maar vanavond moet de Duitser winnen van RB Leipzig op de vierde speeldag van de CL om uitzicht te behouden op een plaats bij de eerste twee.

Zijn naturel is al een tijdje weg, want Thomas Tuchel (47) wordt gedwongen om snel een vaccin te bedenken tegen de schrik, zoals L'Equipe vandaag op zijn voorpagina vermeldt. Gelukkig kan de 47-jarige coach rekenen op zijn belangrijke duo Kylian Mbappé-Neymar om uitzicht te behouden op de achtste finales. Want na drie speeldagen in groep H van het kampioenenbal telt de finalist van vorig seizoen amper drie punten (door een zege op CL-debutant Istanbul Basaksehispor), terwijl Manchester United en RB Leipzig (elk 6 punten) wel wat beter doen. Volgende week woensdag trekt PSG naar het heilige g...

Zijn naturel is al een tijdje weg, want Thomas Tuchel (47) wordt gedwongen om snel een vaccin te bedenken tegen de schrik, zoals L'Equipe vandaag op zijn voorpagina vermeldt. Gelukkig kan de 47-jarige coach rekenen op zijn belangrijke duo Kylian Mbappé-Neymar om uitzicht te behouden op de achtste finales. Want na drie speeldagen in groep H van het kampioenenbal telt de finalist van vorig seizoen amper drie punten (door een zege op CL-debutant Istanbul Basaksehispor), terwijl Manchester United en RB Leipzig (elk 6 punten) wel wat beter doen. Volgende week woensdag trekt PSG naar het heilige gras van Old Trafford, waardoor best vanavond al een overwinning wordt geboekt tegen de energiedrankenploeg.Tijdens zijn eerste maanden in de Franse hoofdstad leerden onze zuiderburen de Duitse ex-coach van Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017) kennen als een overtuiger. De voormalige verdediger pikte snel het Frans op, trok met een goed humeur naar het oefencentrum Camp des Loges en pakte ook uit met fijne humor. Maar net zoals eerder al in het Ruhrgebied gebeurde, veranderde zijn stemming, omdat hij diende te werken met spelers die hem werden aangereikt terwijl zijn gewenste profs niet kwamen. In Parijs botst het daardoor al een tijdje met de Braziliaanse sportief directeur Leonardo, hetgeen bij Borussia Dortmund eerder al gebeurde met sportief manager Michael Zorc en hoofd van de rekrutering Sven Mislintat.Tuchel experimenteert graag. Zo plaatste hij Marquinhos en Danilo Pereira al op het middenveld, terwijl het eigenlijk centrale verdedigers zijn. Het leverde gemor op, maar bovendien wordt het aanzien als een bewijs van zijn controversiële karakter, waarbij Tuchel er niet voor terugdeinst om intern een clash aan te gaan met de clubleiders. Het heeft volgens Peter Zeidler, de coach van het Zwitserse Sankt-Gallen waarmee hij in 2000 de trainerscursus volgde, te maken met zijn koppigheid. 'Thomas is bijzonder veeleisend, let op elk detail en toonde zich altijd hard, maar ik zag hem niet koleriek te keer gaan. Hij is eerst en vooral een perfectionist', beweert hij tegenover France Football.'Thomas slaagt er in om spelers te mobiliseren, zoals weinig coaches dit kunnen', oppert dan weer de Oostenrijkse spelmaker Andreas Ivanschitz, die met Tuchel van 2009 tot 2013 samenwerkte bij Mainz. Julian Nagelsmann (33), vanavond de tegenstander van Tuchel als coach van RB Leipzig, was in 2007/08 nog de assistent van Tuchel bij de tweede ploeg van FC Augsburg. De kroonprins van het Duitse trainersgild bewaart alleen maar goede herinneringen aan die periode. 'Thomas laat niks aan het toeval over. Zijn imago zorgt altijd voor een splijting. Ofwel vinden de mensen hem uitzonderlijk, terwijl anderen hem overschat bestempelen. Ik ken eigenlijk weinig personen die een objectieve kijk hebben. Thomas polariseert nu eenmaal. Hij is te nemen of te laten. Ook tussen ons waren er wat fricties, maar die werden altijd opgelost. Ik onthou vooral zijn hartelijkheid.'