De 21-jarige Spaanse jeugdinternational verruilt Dinamo Zagreb voor RB Leipzig, dat zondag op bezoek gaat bij Bayern München.

Barcelona, AC Milan, Borussia Dortmund, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Liverpool, Tottenham, Manchester United en Arsenal. Al die Europese topclubs visten achter het net voor de Spaanse vleugelspeler Dani Olmo. De dribbelaar werd voor 20 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb en tekende een verbintenis tot 2024. Tot nog toe legde hij een bijzonder parcours af. Na een aantal jaren bij Espanyol speelde Olmo immers in de befaamde jeugdopleiding van Barcelona, maar de zoon van ex-spits Miquel koos in de zomer van 2014 voor meer speelgelegenheid bij Dinamo Zagreb. Bijna vijf jaar na zijn debuut in de hoofdmacht van de Kroatische grootmacht vond de eenmalige Spaanse international - die in november vorig jaar scoorde bij zijn debuut in het EK-kwalificatieduel tegen Malta (7-0) - het nu dus tijd voor een volgende stap in zijn loopbaan. 'Ik koos met RB Leipzig voor een aantrekkelijke club die mij overtuigde met hun filosofie', verklaarde de creatieve offensieve middenvelder op de website van zijn nieuwe ploeg waar hij zal spelen met rugnummer 25. 'Dat komt neer op het ontwikkelen van spelers. Er wordt hier ook een hoop vertrouwen gegeven aan jongens met talent. RB Leipzig past dus het best bij mijn carrièreplan.' De aanwezigheid van trainer Julian Nagelsmann zal daar niet vreemd aan zijn. Leipzig noemt Olmo, die met de U21 van Spanje Europees kampioen werd, alvast een 'juweeltje met buitengewone technische vaardigheden'. Sportief directeur Markus Krösche weet heel goed waarom Olmo - na drie jaar van intensief scoutingswerk - aangeworven werd. Tegen teams die laag terugvallen moet het spel van Leipzig nog verrassender worden. 'In het laatste derde van het veld beschikt Dani over een onvoorstelbare kwaliteit. Hij is in die zone van de waarheid in staat om het verschil te maken. Dani hunkert naar succes. Met die mentaliteit past hij gewoon extreem goed bij ons.'