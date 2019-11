Porto maakte vorige vrijdag bekend dat het 17-jarige toptalent Fabio Silva een afkoopclausule van maar liefst 125 miljoen in zijn contract zette. In Spanje trekken ze er hun neus voor op, daar zijn de clausules namelijk vijf keer hoger.

Fabio Silva is de volgende in het rijtje van torenhoge afkoopclausules. De Portugese tiener speelt nog geen heel seizoen in de Portugese eerste klasse, maar heeft wel al een afkoopclausule van 125 miljoen euro in zijn contract staan. Op zich is dat niet verwonderlijk. Porto volgt gewoon het voorbeeld dat eeuwige rivaal Benfica vorig seizoen stelde met de verkoop van hun goudhaantje João Félix voor 126 miljoen euro aan Atlético Madrid. De Portugese ster had toen een iets lagere clausule van 120 miljoen euro.

