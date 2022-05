De twee grootste vrouwenclubs van het moment staan oog in oog in de finale van de Women's Champions League.

FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais. Dat is de droomfinale in de Champions League bij de vrouwen, die zaterdag om 19 uur afgetrapt wordt in het Juventus Stadium. Ook in 2019 was dit al de affiche; toen wonnen de Franse dames.

Nu is Barcelona Femeni echter favoriet. Het won de Women's Champions League ook al vorig jaar en staat tweede op de coëfficiëntenranglijst. Tot het eind april met 2-0 van Wolfsburg verloor in de halve finales had het 45 wedstrijden op rij gewonnen. Tijdens de heenmatch was het al 5-1 geworden, dus de Spanjaarden hoefden zich geen zorgen te maken, maar het kan wel als wake-upcall dienen.

Vorig decennium vs. nieuwe toppers

Want de tegenstander is niet min. Olympique Lyonnais is recordhouder in de Women's Champions League met zeven eindzeges, waarvan vijf op een rij. Daarnaast heeft de club ook het record van de gespeelde finales en halve finales in handen, heeft ze de meeste wedstrijden en de meeste goals in het toernooi op haar naam en zette geen enkel ander team een langere ongeslagen reeks neer. Dit seizoen schreef Melvine Malard bovendien de eerste goal ooit in een groepsfase op haar naam.

De Fransen regeerden de Women's Champions League het voorbije decennium, maar moeten de laatste jaren steeds meer opboksen tegen opkomende teams. Vorig seizoen werd Olympique Lyonnais bijvoorbeeld al uitgeschakeld in de kwartfinale door PSG en stond het voor het eerst sinds 2016 niet in de finale.

Duel van Ballon d'Ors

Maar hen afschrijven kan ook niet. De club is nog steeds de nummer 1 op de coëfficiëntenranglijst en kan rekenen op enorm veel ervaring. Zo is er Wendie Renard, die al negen finales speelde, waarvan ze er zeven won en vijf keer kapitein was. Niemand heeft meer ervaring dan de Franse verdediger, want zij speelde in de halve finale haar honderdste wedstrijd in de Women's Champions League. En met 75 overwinningen heeft ze er in haar eentje meer dan eender welke andere club.

Ook Red Flame Janice Cayman voetbalt bij Lyon, maar zij start wellicht op de bank.

Er zal toch vooral gekeken worden naar de speelsters met een Ballon d'Or in hun kast. Ada Hegerberg (26) was de eerste winnares in 2018 en is na haar blessure helemaal terug. Tussen januari 2020 en oktober 2021 speelde ze niet door een kwetsuur aan de kruisband, maar na haar terugkeer scoorde ze onmiddellijk weer. Met 58 goals is ze ondertussen topschutter aller tijden in de Europese competitie. Daarnaast maakte de Noorse in 2019, tegen Barcelona, de enige hattrick ooit in een Women's Champions Leaguefinale.

Tegenover haar staat Alexia Putellas (28), de huidige UEFA-speelster van het jaar en meest recente winnares van de Ballon d'Or. Ook de Spaanse weet het doel staan, want met 10 goals is ze dit seizoen topschutter in de competitie. De huidige koningin van het vrouwenvoetbal is door haar veelzijdigheid één van de belangrijke factoren in het succes van Barcelona.

Alexia Putellas maakte al tien goals dit seizoen in de Champions League. © Getty Images

Veel goals

Deze wedstrijd wordt een samenkomst van enkele toppers. Barcelona kan bijvoorbeeld rekenen op Irene Paredes, de beste verdediger in de Women's Champions League vorig seizoen, en Sandra Paños,de beste keepster tijdens de vorige editie.

En de dames in doel zouden wel eens de sleutelspeelsters kunnen worden, als Lyon voor de vierde keer een finale op strafschoppen laat eindigen. Met Christiane Endler hebben ook de Fransen een betrouwbaar sluitstuk. De 30-jarige Chileense presteerde op hoog niveau tijdens het WK 2019 en de Olympische Spelen van 2021 en hielp PSG vorig seizoen aan de Franse titel. Eigenlijk was ze gehaald om op termijn de 35-jarige Sarah Bouhaddi te vervangen, maar Endler is intussen eerste keuze.

De kans dat het op strafschoppen aankomt lijkt niet zo groot als de twee teams op hun elan van de halve finales doorgaan. Die eindigden allebei op 5-3 over twee ronden en die getallen waren geen uitzondering. Op tien matchen in de Champions League scoorde Barcelona 37 keer en maakte Lyon 28 doelpunten.

Alle matchen gratis op YouTube

Dit seizoen werd de competitie hervormd met onder andere een groepsfase. Daarnaast konden fans overal ter wereld voor het eerst alle matchen zien, want alle wedstrijden worden gratis gelivestreamd via YouTube. Rechtenhouder DAZN werkt daarvoor samen met het videoplatform, omdat het zo hoopt de groei van het vrouwenvoetbal te helpen. Want volgens DAZN blijkt het gebrek aan aandacht nog steeds een van de grootste barrières om publiek aan te trekken.

Door Margit Ghillemyn

FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais. Dat is de droomfinale in de Champions League bij de vrouwen, die zaterdag om 19 uur afgetrapt wordt in het Juventus Stadium. Ook in 2019 was dit al de affiche; toen wonnen de Franse dames. Nu is Barcelona Femeni echter favoriet. Het won de Women's Champions League ook al vorig jaar en staat tweede op de coëfficiëntenranglijst. Tot het eind april met 2-0 van Wolfsburg verloor in de halve finales had het 45 wedstrijden op rij gewonnen. Tijdens de heenmatch was het al 5-1 geworden, dus de Spanjaarden hoefden zich geen zorgen te maken, maar het kan wel als wake-upcall dienen.Want de tegenstander is niet min. Olympique Lyonnais is recordhouder in de Women's Champions League met zeven eindzeges, waarvan vijf op een rij. Daarnaast heeft de club ook het record van de gespeelde finales en halve finales in handen, heeft ze de meeste wedstrijden en de meeste goals in het toernooi op haar naam en zette geen enkel ander team een langere ongeslagen reeks neer. Dit seizoen schreef Melvine Malard bovendien de eerste goal ooit in een groepsfase op haar naam.De Fransen regeerden de Women's Champions League het voorbije decennium, maar moeten de laatste jaren steeds meer opboksen tegen opkomende teams. Vorig seizoen werd Olympique Lyonnais bijvoorbeeld al uitgeschakeld in de kwartfinale door PSG en stond het voor het eerst sinds 2016 niet in de finale.Maar hen afschrijven kan ook niet. De club is nog steeds de nummer 1 op de coëfficiëntenranglijst en kan rekenen op enorm veel ervaring. Zo is er Wendie Renard, die al negen finales speelde, waarvan ze er zeven won en vijf keer kapitein was. Niemand heeft meer ervaring dan de Franse verdediger, want zij speelde in de halve finale haar honderdste wedstrijd in de Women's Champions League. En met 75 overwinningen heeft ze er in haar eentje meer dan eender welke andere club.Ook Red Flame Janice Cayman voetbalt bij Lyon, maar zij start wellicht op de bank.Er zal toch vooral gekeken worden naar de speelsters met een Ballon d'Or in hun kast. Ada Hegerberg (26) was de eerste winnares in 2018 en is na haar blessure helemaal terug. Tussen januari 2020 en oktober 2021 speelde ze niet door een kwetsuur aan de kruisband, maar na haar terugkeer scoorde ze onmiddellijk weer. Met 58 goals is ze ondertussen topschutter aller tijden in de Europese competitie. Daarnaast maakte de Noorse in 2019, tegen Barcelona, de enige hattrick ooit in een Women's Champions Leaguefinale.Tegenover haar staat Alexia Putellas (28), de huidige UEFA-speelster van het jaar en meest recente winnares van de Ballon d'Or. Ook de Spaanse weet het doel staan, want met 10 goals is ze dit seizoen topschutter in de competitie. De huidige koningin van het vrouwenvoetbal is door haar veelzijdigheid één van de belangrijke factoren in het succes van Barcelona. Deze wedstrijd wordt een samenkomst van enkele toppers. Barcelona kan bijvoorbeeld rekenen op Irene Paredes, de beste verdediger in de Women's Champions League vorig seizoen, en Sandra Paños,de beste keepster tijdens de vorige editie.En de dames in doel zouden wel eens de sleutelspeelsters kunnen worden, als Lyon voor de vierde keer een finale op strafschoppen laat eindigen. Met Christiane Endler hebben ook de Fransen een betrouwbaar sluitstuk. De 30-jarige Chileense presteerde op hoog niveau tijdens het WK 2019 en de Olympische Spelen van 2021 en hielp PSG vorig seizoen aan de Franse titel. Eigenlijk was ze gehaald om op termijn de 35-jarige Sarah Bouhaddi te vervangen, maar Endler is intussen eerste keuze.De kans dat het op strafschoppen aankomt lijkt niet zo groot als de twee teams op hun elan van de halve finales doorgaan. Die eindigden allebei op 5-3 over twee ronden en die getallen waren geen uitzondering. Op tien matchen in de Champions League scoorde Barcelona 37 keer en maakte Lyon 28 doelpunten.Dit seizoen werd de competitie hervormd met onder andere een groepsfase. Daarnaast konden fans overal ter wereld voor het eerst alle matchen zien, want alle wedstrijden worden gratis gelivestreamd via YouTube. Rechtenhouder DAZN werkt daarvoor samen met het videoplatform, omdat het zo hoopt de groei van het vrouwenvoetbal te helpen. Want volgens DAZN blijkt het gebrek aan aandacht nog steeds een van de grootste barrières om publiek aan te trekken.Door Margit Ghillemyn