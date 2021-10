Michael Frontzeck, al tientallen jaren een vertrouweling, zal zich moeten bewijzen als tussenpaus bij de Volkswagenclub.

Ook knorrigheid kan charmant overkomen. Het is namelijk een houding die Jörg Schmadtke, CEO van VfL Wolfsbrug, zich vaak aanmeet. De 57-jarige ex-doelman van Alemannia Aachen, Hannover 96 en 1.FC Köln houdt ook van vreemde ingevingen. En vreemd genoeg komt hij daar altijd mee weg. Het is daarom moeilijk uit te maken of hij nu een slimme of eerder een koppige beslisser is.Sinds zijn aantreden bij Wolfsburg in 2018 lijkt namelijk geen enkele coach in staat om met hem te kunnen praten. Jongste slachtoffer: de Nederlandse ex-international Mark van Bommel (en zijn assistent Kevin Hofland). Na amper negen Bundesligaduels en te midden van de CL-groepsfase werd hij, als eerste trainer in de Bundesliga, ontslagen.In 2019 was Bruno Labbadia de eerste coach van die Wölfe die onder Schmadtke zijn koffers mocht pakken, ondanks het feit dat hij VfL Wolfsburg in eerste instantie had behoed voor degradatie na een dubbel duel tegen Holstein Kiel. Het seizoen erop loodste Labbadia de ploeg naar een zesde plaats, maar in maart kreeg hij te horen dat hij mocht opkrassen. Op verzoek van Schmadtke werd de Oostenrijker Oliver Glasner weggehaald bij LASK uit Linz. Een succesvolle samenwerking, want een zevende plek en de achtste finale van de EL werd gevolgd door een vierde plaats, de derde hoogste puntenoogst uit de clubgeschiedenis én plaatsing voor de CL-groepsfase. Maar er zat ruis op de relatie tussen Glasner en Schmadtke, met als grootste stoorzender het transferbeleid in de zomer, dat voor veel ontevredenheid zorgde bij de coach. Ondanks een deal tot 2022 besliste hij in juli 2021 te verhuizen naar Eintracht Frankfurt.Mark van Bommel werd zes weken geleden nog geroemd na vier opeenvolgende zeges, maar werd nu geslachtofferd na acht duels (inclusief Champions League) zonder winst. Hij was er niet geslaagd om een duidelijk spelidee zichtbaar te maken. Terwijl Glasner koos voor een snelle omschakeling gaf de Nederlander de voorkeur aan dominantie en balbezit. Wat aanvankelijk goed werkte, faalde uiteindelijk na slechts vier maanden dienstverband bij de kampioen van 2009. Balbezit was er volop, dominantie amper.In december 2019 moest Van Bommel ook al bij PSV, waar hij aan zijn eerste trainersopdracht begon, opstappen. Terwijl daar naar boven kwam dat hij zijn boodschap moeilijk kon overbrengen naar de spelersgroep, was nu de toenemende twijfel over de speelwijze een belangrijke reden voor ontslag.De oud-sterspeler van Bayern München en Barcelona kreeg naar verluidt niet iedereen meer mee in zijn spelfilosofie, omdat zijn uiteenzettingen oppervlakkig overkwamen.Schmadtke voelde zich niet te beroerd om toe te geven dat deze te snelle scheiding ook voor hem een nederlaag betekent als algemeen directeur. Mocht hij er opnieuw naast zitten bij het vinden van een opvolger, dan vindt hij dat er grenzen zijn voor zijn eigen verdere toekomst bij de Volkswagenclub. Daar liggen met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx, Dodi Lukebakio en Lukas Nmecha enkele oude bekenden uit het Belgisch voetbal onder contract.Oud-linkerverdediger Michael Frontzeck (57), die tussen 1984 en 1992 maar liefst 19 keer uitkwam voor de Mannschaft, werd nu gevraagd om als interim te fungeren. Hij heeft al vele jaren ervaring in het Duitse voetbal en kwam pas deze zomer naar Wolfsburg als nieuwe adjunct. Zijn voordeel: Frontzeck past wel in het kraam van de baas, een criterium waar de opvolger van Van Bommel rekening mee zal moeten houden.