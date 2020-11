De club uit Arnhem wervelt door de Eredivisie. Met dank aan twee Duitsers, een Marokkaan en een Belg.

Afgelopen zondag sneuvelde een clubrecord. Door de 3-1-zege tegen FC Emmen won Vitesse maar liefst zeven van zijn eerste acht competitieduels in Nederland. Daardoor voert de club uit Arnhem nu samen met Ajax met 21 uit 24 de rangschikking aan in de Eredivisie.De enige wedstrijd die verloren ging voor Club Bruggehuurling Loïs Openda en zijn ploeggenoten was dan nog uitgerekend bij het bezoek aan Ajax op 26 september. Het werd toen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam nipt 2-1, ondanks de 25 doelpogingen van de bezoekers. PSV werd een goede maand later het slachtoffer van Vitesse, want het jonge team van de Duitse coach Roger Schmidt verloor in de GelreDome met 2-1.Net als Alexander Blessin bij KV Oostende wordt Vitesse geleid door een ambitieuze jonge Duitser. Johannes Spors stapte als student bewegingswetenschappen en politicologie dertien jaar geleden met zijn pc onder de arm binnen bij TSG 1899 Hoffenheim. Door veel te luisteren en goed te kijken als videoanalist stapelde hij de kennis op. Spors, die wist dat hij niet kon terugvallen op een eigen indrukwekkende voetbalbagage, doorgrondde het spel op basis van beelden, statistieken en diagrammen. Zijn analyses en scoutingrapporten bevielen de trainers van de bekendste dorpsclub uit Sinsheim. Na passages bij RB Leipzig en Hamburger SV werd de selfmade man in maart dit jaar zowaar aangesteld als technisch directeur in Arnhem.Sinds zijn komst onderging Vitesse een gedaanteverwisseling. Op basis van pure powerplay, met veel beweging en diepgang in het elftal, wervelt de ploeg de laatste weken door de Nederlandse competitie. Tegenstanders komen maar moeilijk onder de druk uit, omdat ze vanaf het begin bij de keel worden gegrepen en worden vastgezet op de eigen helft. Voor Spors is er eigenlijk één spoor om te volgen: naar voor toe, niet als bange wezels achteruit kruipen en gemakkelijk tegendoelpunten slikken. Landgenoot Thomas Letsch werkte in het verleden bij RB Salzburg en Austria Wien. Toen Spors hem contacteerde voor de functie van T1, wist hij meteen dat Vitesse een spannende uitdaging zou zijn. 'Vitesse is een Traditionsverein en de Eredivisie een interessant podium', verklaarde hij in de Nederlandse media. 'Het technische niveau in die competitie ligt bijzonder hoog.'De filosofie van beide Duitsers is dat alles mogelijk moet zijn. 'Nieuwe ideeën toepassen zit nu eenmaal in mijn dna', poneerde Spors in Voetbal International. Letsch heeft een verklaring waarom de spelers zo snel weg zijn met hun voetbalopvattingen. 'Ik hanteer twee kernwaarden: respect en eerlijkheid. Die laatste factor is de enige weg naar succes op lange termijn. Ben je dat niet, dan kan je alleen op korte termijn scoren. Ik ben het gelukkigst als ik zie dat alles op een juiste manier samenvalt. De mentaliteit van de spelers en de tactiek. Zoals we eigenlijk nu al een tijdje spelen.'De ongrijpbare Marokkaanse dribbelkoning Oussame Tannane (26) wordt het vaakst naar voor geschoven als de uitblinker, maar opvallend is ook dat onze belofteninternational Openda (20) grote sier maakt. In België zagen we al meermaals zijn diepgang en explosiviteit, bij onze Noorderburen voegde hij daar de factor efficiëntie aan toe. Want de Luikenaar zit al aan 4 goals en 1 assist in 603 minuten. In het Jan Breydelstadion geraakte Openda tussen 2018 en 2020 aan 4 treffers in 35 partijen. De sneltrein is bijzonder ambitieus en liet in Voetbal Internationaluitschijnen dat hij met een specifieke missie afzakte naar Arnhem. 'Waarom zou Vitesse niet kampioen worden?', zo klonk het alleszins veelbelovend en vol zelfvertrouwen begin deze maand.