Januari zit vol met toppers in Nederland, terwijl de club uit Arnhem op papier een gemakkelijker programma afwerkt om zijn kampioenenambities krijgt bij te zetten.

Vitesse beleeft een wonderbaarlijk en trotsmakend seizoen. Na achttien speeldagen in de eredivisie staat het team van belofteninternational Loïs Openda met 41 punten op amper drie eenheden van koploper Ajax. PSV(40), AZ (37) en Feyenoord (35) volgen in hun spoor.

Onbevangen

De Duitse technisch directeur Johannes Spors (38), de jongste in die functie in Nederland, zocht en vond de juiste stukken voor de puzzel. Hij begon in april vorig jaar aan zijn opdracht in Arnhem. Landgenoot Thomas Letsch (52) werd eind mei 2020 binnengehaald en kon uitpakken met een verleden bij RB Salzburg en Austria Wien. De trainer verdient de hoogste vorm van respect voor de manier waarop hij redelijk onbevangen voetbalt, met de noodzakelijke dosis flair, pure klasse, onverzettelijkheid en de juiste vorm van agressie. Letsch introduceerde een 3-5-2-veldbezetting, waarbij tal van onbekende namen momenteel furore maken. De verdedigers voelen zich comfortabel door de optredens van aanvoerder Remko Pasveer (37), die als routinier verbaal sterk aanwezig is. Centraal achterin is Riechedly Bazoer (24, ex-Ajax en VfL Wolfsburg) de vrije man, die opent, past, inschuift en schiet. Naast hem zijn Danilho Doekhi (22) en de Deen Jacob Rasmussen (23, gehuurd van Fiorentina) sterk en zelfverzekerd in hun optredens. Op de flanken trekken de Israëli Eli Dasa (28) op rechts en de Duitser Maximilian Wittek (25) graag en veel de aanvallende registers open.

Speelsheid

De speelsheid en klasse van de vaak ongrijpbare Marokkaanse dribbelkoning Oussame Tannane (26) wordt op het middenveld aangevuld met de kracht en het spelinzicht van Thomas Bruns (29) en de Slovaak Matús Bero (25). Ze beschikken allen over een uitstekende traptechniek en kunnen het spel snel van flank verleggen. Aanvallend zijn de fysiek stevige Algerijn Oussama Darfalou (27) en de bijzonder beweeglijke Löis Openda voortdurend dreigend maar ook bijzonder complementair. Het is dus een ploeg met van alles wat.

Lees het volledige verhaal over Vitesse in Sport/Voetbalmagazine van 27 januari of in onze Plus-zone.

Vitesse beleeft een wonderbaarlijk en trotsmakend seizoen. Na achttien speeldagen in de eredivisie staat het team van belofteninternational Loïs Openda met 41 punten op amper drie eenheden van koploper Ajax. PSV(40), AZ (37) en Feyenoord (35) volgen in hun spoor.De Duitse technisch directeur Johannes Spors (38), de jongste in die functie in Nederland, zocht en vond de juiste stukken voor de puzzel. Hij begon in april vorig jaar aan zijn opdracht in Arnhem. Landgenoot Thomas Letsch (52) werd eind mei 2020 binnengehaald en kon uitpakken met een verleden bij RB Salzburg en Austria Wien. De trainer verdient de hoogste vorm van respect voor de manier waarop hij redelijk onbevangen voetbalt, met de noodzakelijke dosis flair, pure klasse, onverzettelijkheid en de juiste vorm van agressie. Letsch introduceerde een 3-5-2-veldbezetting, waarbij tal van onbekende namen momenteel furore maken. De verdedigers voelen zich comfortabel door de optredens van aanvoerder Remko Pasveer (37), die als routinier verbaal sterk aanwezig is. Centraal achterin is Riechedly Bazoer (24, ex-Ajax en VfL Wolfsburg) de vrije man, die opent, past, inschuift en schiet. Naast hem zijn Danilho Doekhi (22) en de Deen Jacob Rasmussen (23, gehuurd van Fiorentina) sterk en zelfverzekerd in hun optredens. Op de flanken trekken de Israëli Eli Dasa (28) op rechts en de Duitser Maximilian Wittek (25) graag en veel de aanvallende registers open. De speelsheid en klasse van de vaak ongrijpbare Marokkaanse dribbelkoning Oussame Tannane (26) wordt op het middenveld aangevuld met de kracht en het spelinzicht van Thomas Bruns (29) en de Slovaak Matús Bero (25). Ze beschikken allen over een uitstekende traptechniek en kunnen het spel snel van flank verleggen. Aanvallend zijn de fysiek stevige Algerijn Oussama Darfalou (27) en de bijzonder beweeglijke Löis Openda voortdurend dreigend maar ook bijzonder complementair. Het is dus een ploeg met van alles wat.Lees het volledige verhaal over Vitesse in Sport/Voetbalmagazine van 27 januari of in onze Plus-zone.