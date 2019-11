Dit weekend wordt voor het eerst in 42 jaar weer een Berlijnse derby gespeeld. Het gepromoveerde Union Berlin ontvangt dan Hertha BSC. Maar echt populair is voetbal niet in Berlijn, zo ondervond Sport/Voetbalmagazine.

Het Stadion An der Alten Försterei van Union Berlin zal zaterdagavond met zijn 22.012 plaatsen uitverkocht zijn. Zoals voor alle andere wedstrijden. Union had eventueel naar het Olympiastadion (74.477 plaatsen) kunnen uitwijken, waar Hertha zijn thuiswedstijden afwerkt, maar daar wilde de club niets van horen. Ook al gaan er daardoor één miljoen extra aan inkomsten verloren.

Union was al in de DDR-periode een rebelse club die niet gesteund werd door de politie of het leger. In de mate van het mogelijke zette de club zich af tegen het politiek systeem. Toen het faillissement een paar keer dreigde, staken de supporters de handen uit de mouwen. Ze bedachten ludieke acties en hielpen het stadion eigenhandig moderniseren. Sommigen offerden er zelfs hun vakantie voor op. Die liefde van de supporters wordt voortdurend gecultiveerd.

Die zelftevredenheid wil sommigen wel eens irriteren. Zoals Frank Willmann bijvoorbeeld, journalist en auteur van verschillende boeken. Hij bezoekt al twintig jaar de thuismatchen van Union. 'Dat er nu na een nederlaag nog altijd 20 minuten lang door de supporters wordt geapplaudisseerd, dat kan toch eigenlijk niet', zegt hij. 'Maar Union vindt het kennelijk belangrijk om zich zo te blijven profileren. Overdreven veel sympathie voor de tegenstander, de kerstliederen die er in het stadion worden gezonden de dag voor kerstavond, het hoort bij de identiteit van de club. Maar het is me allemaal te zeemzoet. Het profvoetbal is een harde en commerciële wereld. Vroeg of laat zal ook Union daarin moeten meegaan.'

Desinteresse

Heel erg populair is Hertha BSC, dat in de jaren 80 nog in vierde klasse speelde voor een publiek van rechts-radicalisten, in eigen stad ook nooit geweest. Het is vreemd dat het voetbal niet echt van de grond komt in deze zeer levendige en van vitaliteit bruisende metropool.

De desinteresse voor voetbal zit verankerd in de mentaliteit van de stad. Zo zegt Frank Willman het althans: 'Niemand interesseert zich hier voor het voetbal. Ook de derby zal nauwelijks leven. Hertha BSC is niet echt een club waarmee je je identificeert. Maar het is wel een zeer buigzame club. Stel dat Red Bull een samenwerking met Hertha zou aangaan en de club RB Berlin heet, dan krijg je binnen de kortste keren 100.000 leden, drie keer zoveel als nu. Want dan wordt er succes verwacht. Wat dat betreft is de Berliner eine Nutte (een hoer). Hij verkoopt zich aan degene die het meeste biedt."

