Waarom is Cristiano Ronaldo de meest gevolgde persoon op Instagram en heeft Lionel Messi op Twitter zelfs helemaal geen account?

Toen Ryan Gravenberch, een jonge middenvelder van Ajax, deze week in vlekkeloos Engels zijn volgers op Instagram de raad gaf om tijdens de coronacrisis voorzichtig te zijn, steeds hun handen te wassen en vooral in hun kot te blijven, reageerde ex-ploegmaat Noa Lang daar gevat op: 'Dit heb jij niet zelf getypt, man.' Klopt, Noa.Nog zo'n voorbeeld van iemand die op de sociale media plots wel vloeiend Engels spreekt, is Michy Batshuayi. Toen de spits enkele jaren geleden een van zijn eerste interviews gaf als speler van Chelsea, werd hij door ploegmaat Eden Hazard nog uitgelachen met zijn nogal gebrekkige kennis van de Engelse taal.Op Twitter heeft hij daar echter een pak minder problemen mee. Batsman is er immens populair. Met meer dan 1,8 miljoen volgers doet hij niet veel slechter dan de 2,1 miljoen van een nog grotere ster als Kevin De Bruyne.Jorginho die tijdens het vieren van een doelpunt naar zijn edelen delen grijpt? Michy post er een filmpje van. Dedryck Boyata die tegen Rusland het veld betreedt met zijn truitje? Michy maakt er een grapje over. Een nogal onhandige pose op de teamfoto van de Rode Duivels staat? Michy lacht met zichzelf. Je zou hem er bijna van verdenken dat hij op het WK in Rusland met opzet een bal keihard via de paal in zijn eigen gezicht schoot.Een slimme tactiek van de socialemediamannetjes achter het account van Batshuayi. Ze creëren voor hun klant het imago van een speler die nooit mort, of hij nu speelt of niet. Aantrekkelijk voor merken die hun naam aan zo'n voetballer willen koppelen, handig voor de spelers, want toekomstige werkgevers zien in hen geen moeilijke jongens.De Nederlandse Michy Batshuayi heet Marten de Roon. De middenvelder van Atalanta is geen Frenkie de Jong en heeft nog niet zoveel volgers als Batshuayi, maar gaat mede dankzij zijn gevatte tweets wel vlot over de tongen. Zijn team Atalanta en de stad worden momenteel zwaar getroffen door het coronavirus. @dirono gaf op Twitter al wat meer uitleg over de situatie in Bergamo, maar daarna bleef het wekenlang stil. Een bewuste en verstandige strategie van het bureau dat zijn sociale media beheert.Twitter mag dan wel het ideale medium zijn om een imago te creëren, om echt geld te verdienen moeten de berichten van de voetballers, die deals hebben gesloten met grote merken, vooral bekeken worden. En die 'return of investment', een overkoepelende term voor het aantal likes, shares en reacties, ligt op Facebook en vooral Instagram een pak hoger dan op Twitter.Zo postte deze week ook Cristiano Ronaldo op zijn sociale media een foto waaronder hij zich uitsprak over de coronacrisis. Op Twitter had het bericht na één dag 207.000 likes gehaald, op Facebook 1,2 miljoen, op Instagram maar liefst 8,2 miljoen.Dezelfde lijn kan worden doorgetrokken naar het aantal volgers op de verschillende kanalen. Op Twitter heeft CR7 zo'n 83 miljoen volgers, op Instagram 209 miljoen. Daarmee is hij de populairste persoon op het medium. Ook zijn eeuwige rivaal Lionel Messi doet mee aan sociale media. Voorlezen aan de kindjes in bed, een fotootje met Antonela in het vliegtuig, een filmpje in de tuin met hond Hulk (het beest heeft zijn naam overigens niet gestolen, absoluut eens opzoeken). De Argentijnse ster geeft ons geregeld een inkijk in zijn privéleven en verdient daar dus zelf nog een cent aan ook.Zijn officiële Facebookpagina werd al 90 miljoen keer geliket, 146 miljoen mensen volgen hem op Instagram en op Twitter... heeft Messi zelfs geen account. Om maar te zeggen dat de app met het witte vogeltje erg interessant kan zijn om een imago te creëren, maar dat het grote geld nog altijd elders wordt verdiend.