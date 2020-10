De Belgische ploegen in Europa hebben de taak de Europese coëfficiënt van ons land te verbeteren. Maar wat is dat eigenlijk en waarom is die zo belangrijk?

Met maar liefst vijf ploegen begon België aan het nieuwe Europese seizoen. Door het verlies van Charleroi in de play-offronde van de Europa League schieten er daar nu nog vier van over.

Vorige week was een week met gemengde gevoelens voor die vier clubs, want Club Brugge en Antwerp wonnen, maar KAA Gent en Standard gingen pijnlijk onderuit tegen respectievelijk Slovan Liberec en Rangers FC. En dat is geen goeie zaak voor onze Europese coëfficiënt.

Zoveel mogelijk ploegen in Europa houden

Die coëfficiënt moeten onze clubs zo hoog mogelijk houden, zodat we ook de komende jaren zoveel mogelijk clubs in Europa hebben.

Het werkt namelijk zo: ieder land heeft een plaats op de coëfficiëntenranking van de UEFA. België heeft daar de laatste jaren een sterke sprong gemaakt naar de achtste plaats en die geeft recht op twee teams in de Champions League (één rechtstreeks in de groepsfase en één in de derde voorronde) en drie teams in de Europa League (één rechtstreeks in de groepsfase, één in de tweede voorronde en één in de eerste voorronde).

De huidige ranking:

Land Coëfficiënt Teams 7. Rusland 37.049 4/6 8. België 33.700 4/5 9. Nederland 33.000 4/5 10. Oostenrijk 31.825 4/5 11. Oekraïne 29.700 3/5 12. Schotland 29.375 2/4 13. Turkije 28.900 2/5

Dit jaar wist Club zich zo als kampioen automatisch te plaatsen voor de poulefase van de CL, mocht KAA Gent als vicekampioen naar de voorlaatste voorronde van het kampioenenbal en gingen Antwerp (groepsfase als bekerwinnaar), Charleroi (derde voorronde) en Standard (tweede voorronde) naar de Europa League.

Hoe hoger het land op de ranking, hoe meer teams het mag afvaardigen. Zo mogen de eerste vier landen, bijvoorbeeld, vier teams rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League afvaardigen.

De verdeling van de tickets:

Plaats op ranking CL-groepsfase CL-voorrondes EL-groepsfase EL-voorrondes 1-4 4 / 2 1 5-6 2 1 1 2 7-10 1 1 1 2 11-15 / 2 / 3 16-51 / 1 / 3 52-54 / 1 / 2 55 / 1 / 1

Hoe werkt die coëfficiënt?

België staat voorlopig dus goed op die ranking, maar hoe wordt die plaats eigenlijk toegewezen? Dat gebeurt door de coëfficiënten van de laatste vijf seizoenen bij elkaar op te tellen. In dit geval vanaf het seizoen 2016/17.

Die coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL als de EL.

In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1.5 punt als het doorgaat en 0.5 bij een nederlaag.

Opgelet, als een team de play-offs van de CL verliest, krijgt het geen punten, want dan volgt het vangnet van de Europa League. KAA Gent verdiende zo dit seizoen 1.5 punten aan de CL-voorrondes door de overwinning tegen Rapid Wien en nederlaag tegen Kiev in de play-offs.

KAA Gent verdiende geen punten door de uitschakeling in de play-offs van de Champions League. © Belga Image

Meer punten in Champions League

Als KAA Gent wel had weten te winnen van Kiev, dan hadden de Buffalo's vier punten extra mogen opschrijven door deelname aan de groepsfase van de CL. Die krijgt Club Brugge in ieder geval omdat het rechtstreeks geplaatst is.

Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt.

In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League krijgen de Belgische clubs wel pas vanaf de kwartfinale een extra punt per ronde. Zo vallen er dus meer punten te verdienen in de CL dan in de EL.

Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5.

Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Zo komen we tot onze huidige coëfficiënt van 3.200 punten (de coëfficiënt wordt altijd afgerond tot op drie cijfers na de komma). En dat komt door deze berekening.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 6 1.2 - 4 punten voor groep CL - 2 punten voor winst in groep CL KAA Gent 1.5 0.3 - 1.5 punten voor winst in Q3 CL Antwerp 2 0.4 - 2 punten voor 1x winst in groep EL Standard 4.5 0.9 - Driemaal winst in voorrondes EL Charleroi 2 0.4 - 1.5 voor winst Q3 voorronde EL - 0.5 voor verlies play-off EL Totaal 16 3.2

Opletten voor komende jaren

Met die achtste plaats lijkt het Belgisch voetbal in rustig vaarwater te zitten, maar toch moeten we ons wat zorgen beginnen maken. Het laatste seizoen dat momenteel nog meegerekend wordt in onze totaalcoëfficiënt is dat van 2016/17, toen het Belgisch voetbal Europees een boerenjaar kende met de kwartfinales van Anderlecht en KRC Genk in de EL. Dat seizoen zorgde voor een coëfficiënt van 12.500. Om je een idee te geven hoe hoog zo'n coëfficiënt is voor ons land: de jaren nadien haalden we zelfs geen 8.000 meer.

Als die punten wegvallen en alles blijft zoals het nu is, zouden we volgend seizoen ineens wegzakken naar de 14e plek, achter landen zoals Schotland en Denemarken, en zou geen enkel Belgisch team zeker zijn van een Europese groepsfase.

Virtuele stand volgend seizoen:

Land Coëfficiënt 8. Schotland 25.000 9. Oostenrijk 24.450 10. Oekraïne 24.200 11. Nederland 23.900 12. Cyprus 21.750 13. Servië 21.375 14. België 21.200

Daarom is het zo belangrijk dat onze ploegen punten sprokkelen dit seizoen, maar ook dat de andere landen zo weinig mogelijk scoren. De wedstrijd Antwerp-LASK in de Europa League kan zo van erg groot belang zijn voor onze coëfficiënt, want dan kunnen we onze voorsprong op Oostenrijk zelf vergroten.

Gelukkig zijn er nog vier ploegen in de running voor die punten en hebben we momenteel ook nog 20 wedstrijden om onze coëfficiënt naar boven te trekken. Jammer genoeg hebben ook Nederland, Oekraïne en Oostenrijk dat aantal, maar de clubs daaronder toch al niet meer, dus dat biedt meer kansen voor België. Supporter de komende weken dus vooral voor de tegenstanders van onze grootste belagers.

Met maar liefst vijf ploegen begon België aan het nieuwe Europese seizoen. Door het verlies van Charleroi in de play-offronde van de Europa League schieten er daar nu nog vier van over. Vorige week was een week met gemengde gevoelens voor die vier clubs, want Club Brugge en Antwerp wonnen, maar KAA Gent en Standard gingen pijnlijk onderuit tegen respectievelijk Slovan Liberec en Rangers FC. En dat is geen goeie zaak voor onze Europese coëfficiënt.Die coëfficiënt moeten onze clubs zo hoog mogelijk houden, zodat we ook de komende jaren zoveel mogelijk clubs in Europa hebben. Het werkt namelijk zo: ieder land heeft een plaats op de coëfficiëntenranking van de UEFA. België heeft daar de laatste jaren een sterke sprong gemaakt naar de achtste plaats en die geeft recht op twee teams in de Champions League (één rechtstreeks in de groepsfase en één in de derde voorronde) en drie teams in de Europa League (één rechtstreeks in de groepsfase, één in de tweede voorronde en één in de eerste voorronde).De huidige ranking:Dit jaar wist Club zich zo als kampioen automatisch te plaatsen voor de poulefase van de CL, mocht KAA Gent als vicekampioen naar de voorlaatste voorronde van het kampioenenbal en gingen Antwerp (groepsfase als bekerwinnaar), Charleroi (derde voorronde) en Standard (tweede voorronde) naar de Europa League.Hoe hoger het land op de ranking, hoe meer teams het mag afvaardigen. Zo mogen de eerste vier landen, bijvoorbeeld, vier teams rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League afvaardigen.De verdeling van de tickets:België staat voorlopig dus goed op die ranking, maar hoe wordt die plaats eigenlijk toegewezen? Dat gebeurt door de coëfficiënten van de laatste vijf seizoenen bij elkaar op te tellen. In dit geval vanaf het seizoen 2016/17.Die coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL als de EL.In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1.5 punt als het doorgaat en 0.5 bij een nederlaag. Opgelet, als een team de play-offs van de CL verliest, krijgt het geen punten, want dan volgt het vangnet van de Europa League. KAA Gent verdiende zo dit seizoen 1.5 punten aan de CL-voorrondes door de overwinning tegen Rapid Wien en nederlaag tegen Kiev in de play-offs.Als KAA Gent wel had weten te winnen van Kiev, dan hadden de Buffalo's vier punten extra mogen opschrijven door deelname aan de groepsfase van de CL. Die krijgt Club Brugge in ieder geval omdat het rechtstreeks geplaatst is.Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt.In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League krijgen de Belgische clubs wel pas vanaf de kwartfinale een extra punt per ronde. Zo vallen er dus meer punten te verdienen in de CL dan in de EL.Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5.Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Zo komen we tot onze huidige coëfficiënt van 3.200 punten (de coëfficiënt wordt altijd afgerond tot op drie cijfers na de komma). En dat komt door deze berekening.Met die achtste plaats lijkt het Belgisch voetbal in rustig vaarwater te zitten, maar toch moeten we ons wat zorgen beginnen maken. Het laatste seizoen dat momenteel nog meegerekend wordt in onze totaalcoëfficiënt is dat van 2016/17, toen het Belgisch voetbal Europees een boerenjaar kende met de kwartfinales van Anderlecht en KRC Genk in de EL. Dat seizoen zorgde voor een coëfficiënt van 12.500. Om je een idee te geven hoe hoog zo'n coëfficiënt is voor ons land: de jaren nadien haalden we zelfs geen 8.000 meer.Als die punten wegvallen en alles blijft zoals het nu is, zouden we volgend seizoen ineens wegzakken naar de 14e plek, achter landen zoals Schotland en Denemarken, en zou geen enkel Belgisch team zeker zijn van een Europese groepsfase.Virtuele stand volgend seizoen:Daarom is het zo belangrijk dat onze ploegen punten sprokkelen dit seizoen, maar ook dat de andere landen zo weinig mogelijk scoren. De wedstrijd Antwerp-LASK in de Europa League kan zo van erg groot belang zijn voor onze coëfficiënt, want dan kunnen we onze voorsprong op Oostenrijk zelf vergroten.Gelukkig zijn er nog vier ploegen in de running voor die punten en hebben we momenteel ook nog 20 wedstrijden om onze coëfficiënt naar boven te trekken. Jammer genoeg hebben ook Nederland, Oekraïne en Oostenrijk dat aantal, maar de clubs daaronder toch al niet meer, dus dat biedt meer kansen voor België. Supporter de komende weken dus vooral voor de tegenstanders van onze grootste belagers.