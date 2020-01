Van persona non grata tot redder in nood: Diego Simeone sluit Yannick Carrasco terug in de armen.

22-14. Dat is doelpuntenverhouding (goals voor en tegen) van Atlético Madrid na 21 wedstrijden in de Spaanse competitie. Die droge cijfers zeggen meteen veel over de ploeg van Diego Simeone: achterin staat het stevig, maar voorin is het krampachtig. 22 doelpunten, dat is de op vijf na slechtste doelpuntenproductie in La Liga.

Een en ander heeft te maken met het geblesseerd uitvallen van Diego Costa in november. Alvaro Morata is nooit een doelpuntenmachine geweest en de 20-jarige João Félix, voor 126 miljoen euro gehaald, worstelt met de (te) hoge verwachtingen.Daarom had Atlético zijn zinnen gezet op de bijna 33-jarige Edinson Cavani. De Uruguayaanse spits zou immers meteen inzetbaar geweest zijn en is een garantie op goals. Hij zat bij PSG ook op een zijspoor na de komst van Mauro Icardi en wilde dolgraag naar de Spaanse hoofdstad komen, waar een contract van twee jaar plus optie op een derde jaar op hem lag te wachten. Maar de deal sprong alsnog af. PSG zou nooit erg happig geweest zijn om zijn spits nu al te verkopen en bovendien was er ook onenigheid over de commissie voor de makelaar, die tegelijkertijd ook de broer van Cavani is.Simeone wilde er toch absoluut iemand bij in het aanvallende compartiment. De keuze viel vervolgens op Yannick Carrasco, die eerder al van 2015 tot 2018 bij Atlético voetbalde. De Belg, die al een tijdje aast op een terugkeer naar Europa, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Chinese Dalian Pro. Dat kan op het eerste zicht een vreemde keuze lijken, want Carrasco had tijdens zijn vorige passage moeite met de aanpak van El Cholo, die van al zijn spelers eist dat ze met het mes tussen de tanden spelen. De moeizame relatie tussen de twee lag destijds ook aan de basis van het vertrek van de Rode Duivel.Maar het voordeel is natuurlijk dat de nog altijd maar 26-jarige Carrasco de Spaanse competitie kent als zijn broekzak, dat hij vertrouwd is met de zweep van Simeone en dat hij zichzelf zo weer wat meer in de kijkervan bondscoach Roberto Martínez kan spelen. Een win-winsituatie, heet dat dan.Door de blessure van João Félix zou Carrasco zaterdag selfs zomaar eens aan de aftrap kunnen komen in de derby tegen Real.