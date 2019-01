Waarom Zinho Vanheusden de Kompany van morgen is

Een onhoudbare kopbal in het doelgebied van de tegenstander. Hij is alleen, aan de tweede paal. Nadien nog eens, maar nu in de eigen rechthoek tussen twee mannen in het paars, waarmee hij in de extra tijd de gelijkmaker van Fiorentina verhindert. Inter zegeviert met 1-2 en wint het Primavera-kampioenschap, de competitie voor de U19 in Italië. Zinho Vanheusden, onverzettelijk achteraan en gevaarlijk vooraan (een doelpunt in de kwartfinales en eentje in de finale), wordt tevens verkozen tot beste speler van de eindronde. Er moet dan aan de toekomst gedacht worden. Het Italiaanse systeem is namelijk wat bijzonder: eenmaal negentien jaar geworden, zijn de jonge spelers 'volwassenen'. De Primavera is voor hen gedaan en er zijn geen B-ploegen om wat speeltijd te vergaren. De carrousel van uitleenbeurten komt op gang.

...