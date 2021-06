Wales heeft woensdag in Bakoe een uiterst belangrijke 2-0 zege geboekt tegen Turkije op het EK voetbal. Aaron Ramsey (42.) en Connor Roberts (90.+5) zorgden voor de Welshe goals.

Door de overwinning gaat Wales voorlopig aan de leiding in groep A met 4/6. De manschappen van aanvoerder Gareth Bale zetten zo een grote stap naar de tweede ronde. Turkije is met 0/6 laatste in de poule. De Turken staan op de rand van de uitschakeling. Later op de avond is er nog Italië-Zwitserland. Bij winst zijn de Italianen zeker van een stek in de achtste finales.

De partij in Azerbeidzjan ging in de openingsfase goed op en neer. Bale vond voor Wales na zes minuten Ramsey tussen de linies en de Juventus-middenvelder kwam alleen voor de Turkse doelman Cakir. Die hield met een beenveeg de 0-0 op het bord. De reactie van Turkije kwam er via Yilmaz. De Turkse kapitein trapte van dichtbij naast. Ook Wales kwam opnieuw dreigen via Moore. De doelpuntenmaker van vorige week zaterdag tegen Zwitserland kopte over. Een bedrijvige Ramsey vlamde ook nog eens van dichtbij over het doel. De Welshmen speelden met hun geluk.

De Turken hadden geen controle over de wedstrijd, maar konden op stilstaande fases wel voor gevaar zorgen. Kopballen van Ayhan en Söyüncü werden telkens door Morrell van de lijn gehaald. In het slot van de eerste helft kregen de Welshmen dan toch wat ze verdienden. Ramsey plaatste zijn derde grote kans feilloos voorbij Cakir, 0-1.

Gevaarlijk met het hoofd

Na rust trokken de Turken het initiatief naar zich toe. Yilmaz miste na acht minuten van zeer dichtbij het doel zijn volley. Achterin stond het echter wankel. Bale werd net binnen de zestien neergehaald door Celik en zette zichzelf achter de elfmeter. Hij trapte echter hoog over. Turkije ontsnapte en een kopbal van Ayhan moest al meteen gered worden door Ward. Ook Yilmaz was nog gevaarlijk.

De Turken, vooral gevaarlijk met het hoofd, dreigden ook nog met een kopbal van Demiral. Maar scoren lukte niet. In het slot kookten de potjes nog even over na een overtreding van Yilmaz op Davies. Beide ploegen kregen twee gele kaarten en daar bleef het bij. Vijf minuten in blessuretijd zorgde Connor Roberts voor de beslissing. De rechtsachter tikte op aangeven van Bale van dichtbij de 2-0 tegen de touwen. Voor Wales komt kwalificatie voor de achtste finales zeer dichtbij. Turkije heeft een klein mirakel nodig om zich nog te plaatsen voor de tweede ronde.

Door de overwinning gaat Wales voorlopig aan de leiding in groep A met 4/6. De manschappen van aanvoerder Gareth Bale zetten zo een grote stap naar de tweede ronde. Turkije is met 0/6 laatste in de poule. De Turken staan op de rand van de uitschakeling. Later op de avond is er nog Italië-Zwitserland. Bij winst zijn de Italianen zeker van een stek in de achtste finales. De partij in Azerbeidzjan ging in de openingsfase goed op en neer. Bale vond voor Wales na zes minuten Ramsey tussen de linies en de Juventus-middenvelder kwam alleen voor de Turkse doelman Cakir. Die hield met een beenveeg de 0-0 op het bord. De reactie van Turkije kwam er via Yilmaz. De Turkse kapitein trapte van dichtbij naast. Ook Wales kwam opnieuw dreigen via Moore. De doelpuntenmaker van vorige week zaterdag tegen Zwitserland kopte over. Een bedrijvige Ramsey vlamde ook nog eens van dichtbij over het doel. De Welshmen speelden met hun geluk. De Turken hadden geen controle over de wedstrijd, maar konden op stilstaande fases wel voor gevaar zorgen. Kopballen van Ayhan en Söyüncü werden telkens door Morrell van de lijn gehaald. In het slot van de eerste helft kregen de Welshmen dan toch wat ze verdienden. Ramsey plaatste zijn derde grote kans feilloos voorbij Cakir, 0-1. Na rust trokken de Turken het initiatief naar zich toe. Yilmaz miste na acht minuten van zeer dichtbij het doel zijn volley. Achterin stond het echter wankel. Bale werd net binnen de zestien neergehaald door Celik en zette zichzelf achter de elfmeter. Hij trapte echter hoog over. Turkije ontsnapte en een kopbal van Ayhan moest al meteen gered worden door Ward. Ook Yilmaz was nog gevaarlijk. De Turken, vooral gevaarlijk met het hoofd, dreigden ook nog met een kopbal van Demiral. Maar scoren lukte niet. In het slot kookten de potjes nog even over na een overtreding van Yilmaz op Davies. Beide ploegen kregen twee gele kaarten en daar bleef het bij. Vijf minuten in blessuretijd zorgde Connor Roberts voor de beslissing. De rechtsachter tikte op aangeven van Bale van dichtbij de 2-0 tegen de touwen. Voor Wales komt kwalificatie voor de achtste finales zeer dichtbij. Turkije heeft een klein mirakel nodig om zich nog te plaatsen voor de tweede ronde.