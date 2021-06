Italië heeft zich zondag verzekerd van de groepswinst in EK-poule A, na een 1-0 zege tegen Wales. De Welshmen, die bijna de hele tweede helft met tien man speelden, plaatsten zich ondanks de nederlaag voor de achtste finales. Zwitserland, dat Turkije met 3-1 klopte, mag nog hopen om als een van de vier beste derdes door te stoten.

De Italianen, die zowel Turkije als Zwitserland met 3-0 versloegen, plaatsten zich als eerste land voor de achtste finales. Tegen de Welshmen volstond het niet te verliezen om groepswinnaar te worden. Wales had genoeg aan een punt om helemaal zeker te zijn van de volgende ronde. Roberto Mancini stelde in vergelijking met het duel tegen Zwitserland liefst acht nieuwe spelers op. De van een knieblessure herstelde Marco Verratti startte voor het eerst dit EK in de basis. Bij Wales ontbraken Chris Mepham, Ben Davies en Kieffer Moore, vanwege schorsingsgevaar voor de volgende ronde.

Na een pover wedstrijdbegin in het Stadio Olimpico in Rome kwam Italië in de 39e minuut op voorsprong. Pessina verlengde een vrije trap van Verrati met de voet in doel. Wales had niet veel in de pap te brokken.

Na de pauze stierf een vrije trap van Bernardeschi op de paal. Diezelfde Bernardeschi kreeg even later de studs van Ampadu op zijn voet. De Welshe verdediger mocht met rood gaan douchen. Wales leek de schade daarna te willen beperken. Toch kreeg de volledig vrijstaande Bale een kwartier voor tijd nog een dot van een kans op de gelijkmaker, maar zijn volley ging over. De Italianen zaten al met hun gedachten bij de achtste finales.

Zwitserland - Turkije

Turkije moest een ruime zege boeken tegen Zwitserland om nog kans te maken zich bij de beste vier derdes te scharen. De Zwitsers konden nog in de top twee eindigen bij een overwinning in combinatie met een nederlaag van Wales, maar dan moesten ze vijf doelpunten goedmaken.

De Zwitserse doelman Sommer werd in Bakoe meteen op de proef gesteld door een schicht van Ayhan. Het was echter Zwitserland dat een droomstart kende, Seferovic trapte in de zesde minuut vanop de rand van de zestienmeter de 1-0 tegen de touwen. Na een nieuwe redding van Sommer op een schot van Müldür toonden de Zwitsers zich opnieuw efficiënt. Shaqiri krulde het leer prinsheerlijk voorbij Cakir. De Zwitserse smaakmaker mocht meteen daarna alleen afstormen op het Turkse doel, maar Cakir gaf zich niet gewonnen. Dankzij een sterke Sommer kon Zwitserland gaan rusten met een 2-0 voorsprong.

Vroeg in de tweede helft bleven de Zwitsers gevaar creëren. Maar het was Kahveci die voor Turkije de aansluitingstreffer scoorde, met een schot in de verste hoek. Shaqiri smoorde de Turkse hoop echter in de kiem met zijn tweede van de avond. In het slot vloog een vrije trap van Xhaka nog tegen de paal, de ruime zege van de Zwitsers was dus gerechtvaardigd. Al trapte opnieuw Müldür in het slot nog recht op Sommer.

Met een perfect rapport sluit Italië de poule af als groepswinnaar. Wales en Zwitserland tellen 4 punten, maar de Welshmen hebben een beter doelpuntensaldo. Turkije verlaat het toernooi met 0 punten.

Groepswinnaar Italië kan in de kwartfinales de tegenstander zijn van de Belgen, op voorwaarde dat ook zij hun groep winnen en beide landen de achtste finales overleven. In de achtste finales ontmoet Italië de tweede uit groep C, Oostenrijk of Oekraïne.

Rode Duivels

Door de zege van Zwitserland is de kans ook kleiner geworden dat de Rode Duivels bij groepswinst in de achtste finales uitkomen tegen de beste derde uit groep F, met daarin Frankrijk, Duitsland en Portugal. Die tegenstander komt voor de Belgen sowieso uit de groepen A, D, E of F. In totaal zijn er vijftien scenario's mogelijk, in vijf daarvan komt de tegenstander van de Belgen bij de laatste zestien uit de groep des doods. Als de nummer drie uit groep A echter niet kan doorstoten, zijn er slechts vijf scenario's meer mogelijk, waarin de Belgen tachtig procent kans hebben om tegen de nummer drie van groep F te moeten spelen. Bereikt de nummer drie uit groep A wel de volgende ronde, dan is er nog maar tien procent kans dat de Duivels de derde uit de groep des doods treffen. De Zwitsers zijn met vier punten een grotere kanshebber om bij de beste vier derdes te zijn dan Turkije dat was geweest met drie punten en een negatief doelsaldo. (

