Bij The Guardian zijn ze het niet eens met de shortlist van de PFA voor Jonge Speler van het Jaar.

Raheem Sterling (24, Manchester City), Bernardo Silva (24, Manchester City), Trent Alexander-Arnold (20, Liverpool), Declan Rice (20, West Ham), David Brooks (21, Bournemouth) en Marcus Rashford (21, Manchester United), dat zijn de zes namen op de shortlist van de PFA (Professional Footballers' Association) voor de Jonge Speler van het Jaar.

Twee spelers van 24 jaar op die lijst? Dat vinden ze bij The Guardian een brug te ver. Daarom counterden ze de PFA met hun eigen shortlist. Daarop prijkt ook de naam van Alexander-Arnold. Reden: hij is een belangrijke speler in een team dat voor de titel speelt, en dat op de leeftijd van 20 jaar. Niet alleen maakt de rechtsback deel uit van de beste verdediging in de Premier League, hij draagt ook aanvallend zijn steentje bij. Zo leverde hij al acht assists af. Kortom: hij is een superster in wording, vinden ze bij The Guardian.

Bij de andere door de krant vooruitgeschoven kandidaten zijn er drie spelers van Leicester City: centrale verdediger Ben Chilwell, spelmaker James Maddison en de ons bekende Wilfred Ndidi. De 22-jarige Nigeriaanse middenvelder, in januari 2017 overgekomen van KRC Genk, heeft zich probleemloos aangepast aan het Engelse voetbal. Zijn rol van stofzuiger vervult hij uitstekend, aldus The Guardian. Net als vorig seizoen voerde hij meer geslaagde tackles uit (131) dan gelijk welke andere speler. Bovendien won hij van alle middenvelders in de Premier League ook nog eens de meeste kopduels (126). Hij zou dus meer erkenning mogen krijgen.

Ook de 19-jarige Dwight McNeil figureert op de shortlist van The Guardian. De oud-jeugdspeler van Manchester United maakte dit seizoen in september zijn debuut bij Burnley tegen zijn ex-club, maar kon zich pas in de basiself werken sinds december. Sindsdien is hij met zijn snelheid en creativiteit de ster van het team.

Maar de speler die de trofee van Jonge Speler van het Jaar zou moeten winnen volgens The Guardian, is Aaron Wan-Bissaka. De 21-jarige rechtsachter van Crystal Palace heeft de pech dat er met Alexander-Arnold al een fenomeen op zijn positie speelt in de Engelse nationale ploeg, maar hij is een van de revelaties dit seizoen. Hij is een meester van de sliding en werd gedurende heel het seizoen slechts negen keer voorbij gedribbeld. Er wordt al aan zijn mouw getrokken door de rijkste clubs van het land. Een naam die we in de toekomst dus nog zullen horen.