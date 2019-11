Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Vanavond staat de Brugge-verdediging tegenover Mauro Icardi. De Argentijn laat zo goed als alles regelen door zijn bevallige vrouw, Wanda, maar schijn bedriegt. Wanda is namelijk niet het dom blondje dat ze lijkt.

Als kind al trok Wanda Nara (32) in haar geboorteland Argentinië de aandacht, toen haar moeder een kaartje van een modellenbureau in handen gestopt kreeg van een vrouw die de oudste dochter op straat gespot had. Als ze kon kiezen tussen een verjaardagsfeestje en een modeshow voor kinderen, wist Wanda het wel.

Ze koos niet voor het feestje.

Met voetbal had het gezin niets. Toevallig liep ze toch een voetballer tegen het lijf op een modeshow. Maxi López speelde bij Barcelona, ze trouwden toen ze 22 was en ze verhuisde mee naar Spanje. Ook toen hij naar Italië getransfereerd werd, volgde ze hem. Het paar kreeg kort naeen drie zonen, maar toen Maxi López bij Sampdoria speelde, koos ze in 2013 voor diens jonge ploegmaat Icardi, een vriend van het koppel.

Op haar 26e liet ze zich scheiden van López die later nog voor AC Milan, Catania en Vasco Da Gama voetbalde en vandaag voor de Italiaanse tweedeklasser FC Crotone uitkomt. 'Het vertrouwen was weg', zegt ze daarover. Voor velen speelt zij de rol van de slechte vrouw, die haar man en kinderen verlaat voor de beste vriend van haar man. Op haar verhaal over de escapades van haar man tijdens het huwelijk kwam van zijn kant geen reactie.

Met Mauro huwt ze in 2014 en het koppel krijgt twee dochtertjes, waardoor het nieuw samengestelde gezin (Wanda kreeg het hoederecht) vijf kinderen telt, die vaak mee op de foto gaan.

In 2015 vraagt Mauro haar om zijn manager te worden, nadat hij gebroken heeft met zijn vorige makelaar, Abian Morano Santana. Omdat de FIFA net alle regelgeving heeft opgezegd, kan dat, hoewel ze geen vergunning heeft. Wanneer haar vorige man, López, met zijn makelaar onderhandelde, trok ze zich altijd netjes terug.

Dat is sindsdien wel anders.

