Lionel Messi zal vanwege last aan de linkerknie woensdag niet met Paris Saint-Germain kunnen aantreden in en tegen Metz op de zevende speeldag in de Ligue 1. Dat heeft PSG dinsdag bekendgemaakt.

Op de website van de Parijzenaars staat te lezen dat de Argentijnse superster een tik heeft gekregen op zijn linkerknie. Dinsdag toonde een MRI-scan een botkneuzing aan. Binnen 48u komt PSG met een update, na de wedstrijd tegen Metz.

Zondag werd Messi in de competitiematch tegen Olympique Lyon (2-1 zege) een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door coach Mauricio Pochettino. 'Na een tik zagen we dat hij zijn knie aanraakte', zei Pochettino dinsdag op een persconferentie. 'Hij voelde dat het naar achteren trok.' De spelmaker was duidelijk niet blij met de wissel en negeerde de uitgestoken hand van Pochettino. 'Ik begrijp de situatie en ik aanvaard die. Het is helemaal geen verrassing', zei de coach over de controverse. 'De prioriteit is altijd het welzijn van de speler. Met de informatie waarover we beschikten, was het het best om hem na 75 minuten te vervangen. Alle grote kampioenen willen altijd op het veld blijven, dat is begrijpelijk.' Messi speelde zondag voor het eerst in het Parc des Princes, sinds hij FC Barcelona afgelopen zomer verliet.

