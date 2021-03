Na 27 speeldagen staat Liverpool pas op een zevende plek in de Premier League. Dat betekent dat het volgend jaar geen Champions League zou mogen spelen, maar welke gevolgen kan dat hebben voor de regerende kampioen?

Het zit allemaal op een zakdoek in de Premier League. De titel lijkt dan wel naar Manchester City te gaan, maar al de rest is nog onduidelijk. Wie gaat nog naar de Champions League, wie wordt veroordeeld tot de Europa League en wat met de nieuwe Europa Conference League?

...

Het zit allemaal op een zakdoek in de Premier League. De titel lijkt dan wel naar Manchester City te gaan, maar al de rest is nog onduidelijk. Wie gaat nog naar de Champions League, wie wordt veroordeeld tot de Europa League en wat met de nieuwe Europa Conference League?Liverpool, vorig seizoen nog ongenaakbaar in de competitie, zit in een serieuze vormdip. Na 27 speeldagen staat het zelfs pas zevende in de stand en dat op al 22 punten van de leiders uit Manchester. En als West Ham en Everton hun inhaalwedstrijden nog winnen, dan wordt de kloof met de top vier ook al zes punten.Met die zevende plek spelen de Reds momenteel zelfs geen Europees voetbal volgend seizoen. De verdeling van de Europese plaatsen in de Premier League zit namelijk zo: de eerste vier in de stand mogen naar het kampioenenbal, de nummer vijf gaat samen met de winnaar van de FA Cup naar de Europa League en de winnaar van de League Cup mag naar de eerste editie van de Conference League. Zelfs als de FA Cup en de League Cup gewonnen worden door teams uit de top vijf, dan nog zou die zevende plek maar recht geven op de Conference League.Voorlopig geeft de zevende plek van Liverpool echter nog geen enkele garantie op een Europees ticket. Dat zou dramatisch kunnen zijn voor de regerende kampioen en wel om deze redenen.Er is nooit een goed moment om miljoenen te mislopen, maar in deze tijden van corona al zeker niet. Alle ploegen zitten financieel in een lastig parket en dan ook nog eens de miljoenen van de Champions League moeten missen, zou een harde klap zijn. Om maar te vergelijken: sinds Liverpool terug in de Champions League zit (sinds het seizoen 2017/18) streek het al 320 miljoen euro op. Toen het de CL won in 2018/19 bedroeg dat bedrag alleen al 113 miljoen euro. Dit seizoen, door de achtste finales te halen, staat de teller al op 35 miljoen euro en na een mooie 0-2-uitgangspositie tegen Leipzig is de kwartfinale - en dus meer miljoenen - in zicht. In de Europa League en de Conference League verdien je ook wel een miljoentje, maar dat is toch allemaal veel minder. Zo verdiende winnaar Sevilla vorig jaar 18,5 miljoen euro aan de knock-outfase van de Europa League. De groepsronde moest het niet spelen, omdat het als derde uit de CL werd overgeheveld naar de EL. Stel dat het dat wel had gespeeld en het werd groepswinnaar met 15/18, dan nog verdiende het in totaal maar 22 miljoen euro. Dat is nog 13 miljoen euro minder dan Liverpool in de groepsfase van de CL alleen.Er staan dus heel wat miljoenen op het spel, maar ook indirect dreigt Liverpool veel geld te mislopen als het niet mag deelnemen aan het kampioenenbal. 'Ook in de contracten zal het een grote rol spelen', vertelt sportadvocaat Daniel Geey aan Goal. 'Veel spelers zullen bonussen hebben ingebouwd in hun contract wanneer ze Champions League mogen spelen. En sponsors zullen dat ook hebben. Ik denk maar aan de gloednieuwe sponsor Nike die niet had verwacht dat Liverpool in een lagere Europese competitie zou uitkomen. Het kan goed zijn dat het sponsorbedrag dan drastisch omlaag gaat.' 'Vergeet ook de inkomsten uit merchandising en tickets niet. Nu is er van dat laatste nog geen sprake, maar wanneer iedereen kan terugkomen, zal Liverpool daar ook zoveel mogelijk uit willen halen. Als het als enige grote club in Engeland niet kan profiteren van die toeschouwers in de Champions League, zal dat een groot gemis zijn voor de club.'Als Liverpool zich nog weet te plaatsen voor de Europa League of Conference League, hoeft dat geen drama te zijn. Het krijgt dan nog geld en toeschouwers binnen, maar de tijdstippen zijn daarvoor niet ideaal. Op donderdagavond spelen is niet handig voor een topploeg die ook wil meestrijden voor de titel in de Premier League. De Engelse topcompetitie kijkt namelijk niet zo erg naar de Europese midweek en zou Liverpool zo een wedstrijd op zondagmiddag kunnen voorschotelen net na een lange verplaatsing naar Rusland op donderdag, bijvoorbeeld.Het wordt dan kiezen voor Klopp en zijn mannen, want meestrijden op die beide fronten is in het verleden nog niet vaak succesvol geweest. Of je gaat vol voor de Europa League en haalt zo een CL-ticket binnen door de competitie te winnen. Of Liverpool laat de Europa League voor wat het is en focust zich op de Premier League.'Mijn spelers zijn trouw aan deze club. Zelfs al spelen ze geen Champions League, dan nog zullen ze blijven. Ik ken ze goed genoeg om dat te kunnen zeggen', vertelde coach Jürgen Klopp na de vijfde opeenvolgende nederlaag in eigen huis, donderdag tegen Chelsea. Een grote exodus moet Liverpool inderdaad niet vrezen als het geen Champions League haalt, maar het zou zomaar kunnen dat een paar sterren deze zomer vertrekken. Veel spelers zitten momenteel namelijk op de top van hun kunnen. Kijk maar naar Alisson (28 jaar), Virgil van Dijk (29), Thiago (29), Georginio Wijnaldum (30), Jordan Henderson (30), Mo Salah (28 jaar), Sadio Mané (28 jaar) en Roberto Firmino (29). Daarmee heb je de hele as van dit Liverpool genoemd. Gaan die allemaal blijven om een jaartje Europa League of zelfs geen Europees voetbal te spelen? En dat ook nog eens zonder garantie dat het jaar nadien wel Champions League gespeeld zal worden.Momenteel lijkt Mo Salah al het dichtst bij de uitgang te staan. In een interview met het Spaanse AS liet de Egyptische winger al verstaan dat hij wat verveeld zat met Klopp toen die hem de kapiteinsband niet gaf in de CL-wedstrijd tegen Midtjylland. Even later vertelde hij ook aan een Noorse zender dat 'er twee clubs geïnteresseerd zijn, wat zal de toekomst zeggen?'. En donderdag in de wedstrijd tegen Chelsea toonde Salah zich ook niet al te tevreden met zijn wissel in de 60ste minuut.Natuurlijk kan het ook zo zijn dat Liverpool deze zomer verplicht een paar spelers zal moeten verkopen om dat financiële ruimte te scheppen. Experts voorspellen namelijk dat Liverpool dit seizoen al 100 miljoen euro zou verliezen en dat dat er niet minder op zou worden zonder de gouden pot van de Champions League.Er mogen dan misschien niet veel spelers vertrekken komende zomer, langs inkomende kant zal het ook een pak minder zijn als er geen CL-miljoenen op de bankrekening komen. Liverpool werkte zich de voorbije jaren dan wel op als een Europese grootmacht, maar zonder die aantrekking van een CL-avontuur lijken veel toppers misschien niet geneigd om deze zomer naar de Mersey af te reizen. Onmogelijk wordt het nu ook weer niet, want Liverpool heeft over het algemeen geen traditie van de grootste spelers bij de grootste clubs te gaan kopen. Zo kocht het Virgil van Dijk en Sadio Mané van Southampton en kwam Roberto Firmino over Hoffenheim. Vorige zomer nog contracteerde het Diogo Jota van Wolves voor 44 miljoen euro. Maar namen zoals die van Erling Haaldn, Jadon Sancho, Kylian Mbappé, David Alaba en Dayot Upamecano worden wel heel moeilijk als je geen kampioenenbal kan aanbieden.Liverpool heeft dus nog elf wedstrijden om zich in de top vier te nestelen - of een uitstekende campagne in de Champions League - om deze vervelende scenario's te vermijden.