Er wordt volop gespeculeerd over de toekomst van Neymar Jr bij Paris Saint-Germain. Er is zijn geflirt met FC Barcelona en de irritatie van de Parijse fans. Maar een transfer lijkt toch moeilijk.

Leonardo, technisch directeur bij PSG, sluit een vertrek van Neymar niet uit, maar je moet toch wat spaarcentjes onder je matras hebben liggen om je van de diensten van de Braziliaan te verzekeren deze zomer. PSG, dat rekening moet houden met de Financial Fair Play, hoopt een aanzienlijk deel van de 222 miljoen euro die het investeerde in de nummer 10 te recupereren. Een kandidaat-koper zal dus al gauw 150 miljoen euro moeten ophoesten. Alleen dan zullen we Ney nog voor eind augustus in een ander shirt zien.

De belangrijkste geïnteresseerde, FC Barcelona, heeft al twee keer de portemonnee opengetrokken om Frenkie de Jong en Antoine Griezmann naar Camp Nou te halen, zonder dat daartegenover een lucratieve operatie stond aan de inkomende kant. Het is moeilijk in te beelden dat de Catalanen voor Neymar in het rood zouden gaan.

Nog in Spanje zal Real Madrid eerst moeten verkopen alvorens te denken aan kopen. En Zinédine Zidane droomt meer van Paul Pogba dan van de Braziliaan. Andere gegadigden lijken er niet meteen te zijn. In Engeland is Neymars reputatie van 'duiker' meer gekend dan zijn voetenwerk. In Italië worden de capriolen die Neymar ten berde bracht in zijn Parijse periode niet gesmaakt. En aan Duitse kant lijkt het onwaarschijnlijk dat Bayern München, de zuinigste van alle Europese topclubs, boven de 100 miljoen euro voor één speler zal gaan.

Neymar zou dus wel eens uiteindelijk vergiffenis kunnen vragen en zijn verblijf in Parijs verlengen. Geld zou de club er niet mee verdienen, maar het zou wel zijn veruit beste speler recupereren. Heeft niet iedereen recht op een derde kans?

Lees de volledige reportage over Neymar in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 31 juli.