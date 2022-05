Manchester City heeft zich zondag op de slotspeeldag van de Premier League met hangen en wurgen verzekerd van de achtste landstitel in de clubgeschiedenis. De Citizens bogen in het slotkwartier een 0-2 achterstand tegen Aston Villa nog om in een 3-2 overwinning.

Na 75 minuten zag het er niet goed uit voor City en Kevin De Bruyne, die met een punt voorsprong op Liverpool de laatste wedstrijd aanvatten. Aston Villa, onder leiding van Liverpool-legende Steven Gerrard, had op dat moment een dubbele voorsprong te pakken na goals van Matty Cash (37.) en Philippe Coutinho (69.), eveneens ex-Liverpool. Toch toonden De Bruyne en co blijk van absolute veerkracht. Doelpunten van Ilkay Gündogan (76. en 81.) en Rodri (78.) luidden het titelfeest in. KDB lag met een sublieme assist aan de basis van de winnende treffer.

Tegelijkertijd had belager Liverpool op Anfield zijn handen vol met het Wolverhampton van Leander Dendoncker (3-1). Pedro Neto (3.) opende al vroeg de score voor de Wolves, Sadio Mané (34.) stelde halverwege de eerste helft gelijk namens de Reds. Een tweede doelpunt van Mané werd na 50 minuten afgekeurd voor buitenspel. Het duurde tot net geen vijf minuten voor tijd vooraleer Mo Salah (84.) Liverpool alsnog op voorsprong kon hijsen. De derde thuistreffer van Andy Robertson (89.) mocht niet meer baten.

City trekt op die manier met een eindtotaal van 93 punten aan het langste eind in de titelstrijd en volgt zichzelf op als Engels landskampioen. Liverpool blijft verslagen achter op de tweede plaats met 92 punten.

Tottenham naar CL, Burnley degradeert

Tottenham heeft zondag op de slotspeeldag van de Premier League het vierde en laatste ticket voor de groepsfase van de Champions League gegrepen. Dankzij een riante 0-5 overwinning in en tegen Norwich verwierf het zekerheid.

Dejan Kulusevski (16. en 64.), Harry Kane (32.) en Heung-Min Son (70. en 75.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Dat wil zeggen dat Arsenal en invaller Albert Sambi Lokonga, ondanks een ruime 5-1 zege tegen Everton, genoegen moet nemen met de Europa League. De Spurs beëindigen het seizoen op de vierde plaats met 71 punten, terwijl de Gunners stranden op de vijfde positie met 69 stuks.

Het tweede Europa League-ticket is voor Manchester United. De Red Devils speelden met vuur op bezoek bij Crystal Palace (1-0 verlies), maar door de nederlaag van West Ham in en tegen Brighton (3-1) zonder Leandro Trossard palmt Man Utd de zesde plaats in met 58 punten. De Hammers (56 ptn.) schieten twee punten tekort en moeten als nummer zeven genoegen nemen met de voorrondes van de Conference League.

In de onderste regionen mocht Leeds opgelucht ademhalen ten nadele van Burnley. Leeds triomfeerde bij Brentford met 1-2 en besluit het seizoen met 38 punten. Burnley moest op zijn beurt zijn meerdere erkennen in Newcastle (1-2), waardoor de degradatie een feit is. De Clarets sprokkelden 35 eenheden in deze voetbaljaargang en zakken met dat totaal na zes jaar opnieuw naar de Engelse tweede klasse. Naast Norwich (22 ptn.) was ook het Watford (23 ptn.) van Christian Kabasele, dat met 2-1 verloor op het veld van nummer drie Chelsea en bankzitter Romelu Lukaku, eerder al zeker van degradatie.

Leicester, met basispionnen Timothy Castagne en Youri Tielemans, trok ten slotte op positieve wijze een streep onder het seizoen met een 4-1 triomf tegen Southampton. De Foxes sluiten af op de achtste positie met 52 eenheden en vallen daarmee wel net buiten de Europese tickets.

