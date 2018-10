Wat hebben de Rode Duivels en Toni Kroos gemeen?

De Duitsers Stefan Reinartz (29), die bij Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt voetbalde maar zijn carrière vroegtijdig moest beëindigen, en Jens Hegeler (30), nu nog actief in de Championship bij Bristol City, voelden zich miskend in 2015. Beiden speelden op een positie die doorgaans weinig appreciatie krijgt, die van defensieve middenvelder. Want als het over statistieken gaat in het voetbal, dan denken we aan goals en assists. Daardoor staan vaak de spitsen en de aanvallende middenvelders in de spotlights. Reinartz en Hegeler wilden eens meten waar zij goed in zijn: de bal voorbij tegenstanders passen en zo de initiële aanzet geven voor een aanval.

'Stefan is geen spectaculaire dribbelaar, maar zijn passing is geweldig. Alleen werd dat niet geanalyseerd zoals hij dat wou. Je kan elf spelers nu eenmaal niet taxeren op basis van drie doelpunten', zegt Lucas Keppler in The New York Times. Keppler is de managing director van Impect, het bedrijf dat werd opgericht door Reinartz en Hegeler. Impect verzamelt packing-data van verschillende competities en verkoopt die aan onder meer tv-zender ARD en verschillende voetbalclubs.

Hoe gaat packing nu precies in zijn werk? Spelers krijgen punten voor elke beweging - een cross, een dribbel, een lange bal, een pass, ... - die de bal voorbij spelers van de tegenstander krijgt. Als een beweging begint met vijf tegenstanders tussen de bal en de goal en eindigt met twee, dan krijg je drie punten. De ontvanger van de pass krijgt ook punten.

Impect berekende bijvoorbeeld dat op het afgelopen WK geen enkel team meer verdedigers op die manier uitschakelde dan... België. De beste speler in packing dit seizoen - en ook de afgelopen seizoenen - is Toni Kroos, die gemiddeld 79 tegenstanders per wedstrijd 'passeert'.

Tijdens het afgelopen jaar dook de term packing steeds meer op in blogs en in discussies over statistieken. De volgende keer dat dat gebeurt, kan u er dus over meepraten.