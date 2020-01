Door de transfer van Guillaume Gillet in 2016, kreeg Mogi Bayat een voet tussen de deur op La Beaujoire. Sindsdien maakt hij het mooie weer bij de Kanaries van FC Nantes.

Gezien de rekeningen van Standard, die onlangs openbaar werden gemaakt, er niet echt rooskleurig uitzien, kon men de geboden miljoenen natuurlijk niet weigeren. Dat miljoenenbod kwam uit Nantes, voor Renaud Emond, die zijn belangen sinds kort laat behartigen door Mogi Bayat. Niet echt een verrassing, aangezien de spits al meerdere maanden had te kennen gegeven dat zijn toekomst in Luik zou afhangen van zijn verbintenis met de man die tegenwoordig de deals regelt op Sclessin.

...

Gezien de rekeningen van Standard, die onlangs openbaar werden gemaakt, er niet echt rooskleurig uitzien, kon men de geboden miljoenen natuurlijk niet weigeren. Dat miljoenenbod kwam uit Nantes, voor Renaud Emond, die zijn belangen sinds kort laat behartigen door Mogi Bayat. Niet echt een verrassing, aangezien de spits al meerdere maanden had te kennen gegeven dat zijn toekomst in Luik zou afhangen van zijn verbintenis met de man die tegenwoordig de deals regelt op Sclessin. Zodra alle neuzen in dezelfde richting wezen, kon Bayat iedereen laten lachen. Primo: de schatbewaarder van Standard, die ettelijke miljoenen binnen rijfde voor een speler die nooit beschouwd werd als eerste keus. Secundo: Emond zelf, die de kans krijgt om zich te tonen aan de andere kant van de grens. En tertio FC Nantes, dat op zoek was naar een spits om de leemte op te vullen die ontstaan was sinds het vertrek van de betreurde Emiliano Sala. Of toch niet? Bij de Kanaries houden sommigen een slag om de arm. De transfers van Mogi Bayat, zoals er meerdere geweest zijn sinds de komst van Guillaume Gillet in 2016, waren niet allemaal voltreffers. Joris Kayembe en Yassine El Ghanassy blonken nooit uit, net zomin als Anthony Limbombe en Kara, terwijl het te lage rendement van Kalifa Coulibaly de club noopte om op zoek te gaan naar een nieuwe aanvaller. 'Hoelang gaat die schurk van een Bayat hier nog over de vloer komen?' De spandoek aan de toegangspoort van La Jonelière, het trainingscentrum van Nantes, loog er in juni niet om. Enkele maanden ervoor verwees de Brigade Loire, een supportersvereniging van FC Nantes, naar Mogi op een ironische manier: 'Bij FC Kita kiest men voor kwaliteit.' Waldemar Kita is de voorzitter van de club en zijn zoon Franck is er CEO. Na de komst van Gillet ontstond er een machtsvacuüm in het sportief bestuur en daarvan maakte Mogi Bayat als de bliksem gebruik om de officieuze sportdirecteur van FCN te worden, met een methode die hem al incontournable maakte bij enkele Belgische topploegen. Afgelopen zomer leek hij meer dan ooit betrokken bij de transferpolitiek van Nantes, ondanks de eerdere mislukkingen. De Franse Iranees kwam tussenbeide bij de komst van Cristian Benavente, Dennis Appiah en Moses Simon. De Nigeriaan werd zelfs een van de revelaties van de heenronde. En vooral: Bayat hielp voorzitter Waldemar Kita goed te vérkopen. Toen men Herman Van Holsbeeck verweet bijna exclusief met Mogi Bayat te werken, wees de ex-Anderlechtmanager er graag op dat hij openstond voor alle makelaars die een bod konden aanbrengen voor een speler dat boven diens werkelijke waarde lag. Dat is de specialiteit van Mogi, die een bod van 15 miljoen euro van Sevilla voor verdediger Diego Carlos aanbracht, terwijl voorzitter Kita volgens L'Equipe geen enkel bod boven de 10 miljoen had ontvangen. De makelaar heeft Nantes alleszins veel geld laten verdienen in de zomer van 2019. Daardoor werd zijn al aanwezige macht nog vergroot. Hij is nu praktisch de enige gemachtigde om inkomende transfers te onderhandelen en contracten af te sluiten. De band tussen Mogi Bayat en Waldemar Kita is van langsom sterker geworden. Ze duiken niet alleen samen op in de voorzittersloge van FC Nantes, maar steken geregeld ook samen de grens over, bijvoorbeeld om Charleroi-Anderlecht bij te wonen afgelopen herfst. Het netwerk van Bayat schijnt onmisbaar geworden. Zo gaf coach Christian Gourcuff al toe dat hij nog nooit van Emond had gehoord tot enkele dagen voor diens komst: 'Spelers halen is minder een zaak van de technische staf geworden. Het draait nu om entourages, relaties, netwerken, portefeuilles of noem het zoals je wilt. En sommige connecties werken beter dan andere...' Bayat is een connectie van Nantes geworden, en Nantes is voor Mogi een goudmijn geworden.