Gelukkig zijn er nog clubs die niet achter gesloten deuren trainen, zegt François Colin. 'Huub Stevens is één van de laatste voetbalromantici in de dug-out.'

In de zomer van 2009 stuurde Louis van Gaal op zijn eerste werkdag bij Bayern München het bericht rond dat zijn eerste training achter gesloten deuren zou plaatsvinden. Tien minuten later stond perschef Markus Hörwick in zijn kantoor. 'Mijnheer Van Gaal, we doen dat hier al 28 jaar anders en we gaan dat niet veranderen', zei hij.

...