Heeft u ooit van Noisefeed gehoord? Wellicht niet. De oprichters van Noisefeed houden zich schuil in de piepkleine Italiaanse gemeente Chiavari, maar ze staan op het punt om na Wyscout het voetbal voor de tweede keer op korte tijd een schop te geven.

Nicolò Cavallo en Filippo Azzarini herinneren zich nog perfect waar en wanneer ze op het idee kwamen om de voetbalwereld in te pakken met Noisefeed Injuries. De CEO en Head of Business Developmenthadden op 13 november 2019 voor het eerst het Wyscout Forum in Amsterdam bijgewoond en de dagen daarna klopten hun brein regelmatig overuren. Op de terugweg van Amsterdam, tijdens een uitgeregende autorit tussen Milaan en Chiavari, raakten ze in een discussie verwikkeld met hun vrienden van Wyscout. 'Opeens dachten we allemaal hetzelfde: het monitoren van blessures kon de next big thing worden. Vanaf dat moment zijn we beginnen te werken aan een databank die de blessuregeschiedenis van voetballers zou verzamelen', vertelt Filippo Azzarini vanuit Chiavari, een stadje in de buurt van Genua.

De hoofdvraag naar de clubs toe was als volgt: zou het nuttig zijn voor jullie workflow om via een platform gecertificeerde informatie te kunnen raadplegen over blessures? Het antwoord was volmondig ja. Wij peilen niet naar abstracte zaken zoals de persoonlijkheid van een speler. Wij geven informatie over de lichamelijke paraatheid van iemand. Een speler van tien miljoen euro die niet speelt, is een verliespost. Een verkeerde investering kan de club schaden.' Oprichter Cavallo is geboren en getogen in Chiavari, dat dienst doet als technologiehub voor start-ups gespecialiseerd in sport. Noisefeed bestaat sinds 2017 maar Noisefeed Injuries, het vlaggenschip van het bedrijf, werd pas in november van vorig jaar op de markt gebracht. 'Toen we 3,5 jaar geleden begonnen met Noisefeed gingen we uit van een simpel idee: het traceren en in de gaten houden van alle informatie van nieuwsbronnen en sociale media uit de voetbalindustrie. Noisefeed wilde de geruchten onderscheiden van accurate en verifieerbare informatie. Vandaar de naam Noisefeed.' Jullie vergaarden dus informatie uit kranten, tijdschriften en het internet om de databank te voeden. En op basis daarvan boden jullie softwareoplossingen aan? Filippo Azzarini: 'Precies. We hebben een groot platform met miljoenen nieuwsberichten die in realtime van over de hele wereld binnenkomen. We zitten dus op een enorme berg aan informatie, wellicht de grootste informatie op één en hetzelfde platform. De meeste clubs gebruiken Transfermarkt om de blessuregeschiedenis van een speler te checken, maar wij wisten dat wij een beter product konden leveren. We zijn dus vertrokken van onze bestaande databank waarin we al informatie hadden verzameld over blessures. Clubs gebruiken Wyscout om de skills van een speler na te trekken. En ben je op zoek naar statistieken? Dan koop je Opta Sports of StatsBomb. En aan het einde van het proces heb je ook software nodig om de fysieke paraatheid van de speler te meten.' Ben je verbaasd dat niemand anders vroeger op het idee is gekomen om een product als Noisefeed Injuries te vermarkten? Nicolo Cavallo: 'Het is het typische verhaal van een start-up. We zagen een nieuwe opportuniteit en beslisten om ons geld en energie te investeren om de eerste en grootste database voor voetbalblessures op te bouwen.' Azzarini: 'We verzamelen nu tot vijftien verschillende parameters over een blessure. De aard van de blessure, de aanleiding ervan, het aantal hersteldagen en gemiste wedstrijden... En waar mogelijk voegen we ook beeldmateriaal toe van de opgelopen blessure.' Cavallo: 'Veel clubs willen ook weten in welk ziekenhuis een speler een operatieve ingreep heeft ondergaan en wie de chirurg was.' Valt dat niet onder het medische beroepsgeheim? Cavallo: 'We geven geen informatie vrij uit het medische dossier van een speler. We coveren persconferenties en zoeken informatie op via de mediakanalen van spelers, makelaars en journalisten. Daarnaast is er een categorie van data die moeilijker op te sporen is, maar we hebben een algoritme ontwikkeld waarmee we over heel de wereld aan informatie geraken.' Azzarini: 'Via het algoritme kunnen we alle informatiekanalen doorzoeken waar het woord blessure in voorkomt. In tweehonderd verschillende talen hé! Of er komt een notificatie binnen als een speler in de eerste helft vervangen wordt. Wij vragen de beelden ervan op, want het kan wijzen op een blessure.'Kunnen jullie met zekerheid zeggen dat de informatie die binnenkomt via de newsfeed correct is? Mensen die iets op het internet gooien, hebben soms een dubbele agenda. Azzarini: 'De tweede screening, de zogenaamde quality check, gebeurt manueel door een team van 25 analisten. Het is ook zo dat we voor elke blessure drie tot vier verschillende bronnen aanspreken. Een kneuzing kan je als club uiteraard achterhouden, maar van een zware blessure vind je altijd een spoor terug.' Hoeveel spelers zijn er opgenomen in de databank van Noisefeed? Azzarini: 'We hebben de 300.000 spelersprofielen geïmporteerd uit de database van Wyscout en vandaag zitten we aan 100.000 blessureprofielen. We zijn begonnen met spelers in Europa en Zuid-Amerika in kaart te brengen, maar we constateren dat clubs meer en meer geïnteresseerd zijn in de regio's Noord-Amerika, Scandinavië en Afrika.' Noisefeed wil het voetbal revolutioneren, maar er hangt een groot taboe rond blessures. Clubs en makelaars hebben er vaak geen baat bij om het medische bulletin van hun speler met de wereld te delen. Cavallo: 'Wij willen gewoon de investering van een club en de gezondheid van de spelers vrijwaren. Een club die het volledige verhaal kent, kan de workout van de speler personaliseren.' Azzarini: 'Het is niet de bedoeling om de carrière van een speler te fnuiken. De club moet wel over alle info beschikken om te weten hoe ze een speler optimaal kunnen laten presteren. Iemand die in het verleden knieproblemen heeft gehad, moet speciale zorgen krijgen. Toch? Dit platform is een hulpmiddel voor spelers, clubs én makelaars. De grootste makelaarsagentschappen hebben hun eigen scoutingdepartement opgericht om als eerste de sterren van morgen te strikken. Voor hen is het ook belangrijk om de voorgeschiedenis van een speler te kennen.' Door covid is het aantal blessures toegenomen. Hebben jullie nog andere trends vastgesteld? Azzarini: 'In de Serie A waren de maanden maart en april cruciaal voor de titelrace. Juventus en vooral AC Milan kampten toen met een overvloed aan blessures. Inter moest in die periode gemiddelde minder dan twee geblesseerde spelers missen per match en daar heeft Antonio Conte het kampioenschap gewonnen. 'In Italië komen spierblessures vaak voor, terwijl ze in Engeland en Duitsland meer met enkelblessures te maken hebben. Dat heeft alles te maken met de intensiteit van de wedstrijden. In de Premier League en in de Bundesliga wordt er meer getackeld en trekt de scheidsrechter minder snel geel dan in de Serie A.' AC Milan, Roma, Fiorentina, Everton, Leeds, Benfica, Sporting Portugal en de Mexicaanse voetbalbond zijn klanten van jullie. Welke groeimarkten willen jullie de komende jaren veroveren? Cavallo: 'Ik denk in de eerste plaats aan het Verenigd Koninkrijk, dat met de Premier League de grootste voetbalmarkt ter wereld heeft. We hebben daar voet aan de grond gezet, maar onze positie is er nog niet zo sterk als in Italië.' Azzarini: 'Ik vind België en Nederland ook interessant omdat ze elk jaar goede jeugdspelers afleveren en met kleine budgetten fantastisch werk leveren. Ook belangrijk: ze zijn technologisch georiënteerd.' Cavallo: 'We zijn intussen ook actief in de MLS. We hebben ons eerste contract binnengehaald en ik zie er veel potentieel in omdat ze geïnteresseerd zijn om nieuwe technologieën te integreren in hun werking.'