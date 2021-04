Eden Hazard traint plots weer mee met de groep bij Real Madrid. Een verrassing? Toch wel, vindt Steve Van Herpe, die voor Sport/Voetbalmagazine de Spaanse competitie volgt. Drie vragen.

Vandaag verschenen beelden van Eden Hazard op training bij Real Madrid. Wat dacht je toen je dat zag?

...

Vandaag verschenen beelden van Eden Hazard op training bij Real Madrid. Wat dacht je toen je dat zag?Steve Van Herpe: 'Ik moest toch even met mijn ogen knipperen. Toen hij op 15 maart uitviel met een blessure aan zijn lendenspier, was dat al de zoveelste keer dit seizoen dat een spierblessure hem parten speelde. Hoe vaak is hij al teruggekeerd om dan een paar matchen mee te doen en weer uit te vallen? Dat was telkens een heel ontmoedigend proces voor Hazard, zeker ook omdat het telkens om een andere spierblessure ging maar wel aan hetzelfde been, namelijk dat van zijn geteisterde rechterenkel.'In de Spaanse media werd ook beweerd dat de medische staf van Real Madrid élke keer weer dezelfde fouten maakte tijdens de revalidatie, waardoor die niet optimaal verliep. In de dagen na 15 maart was er sprake van om Hazard opnieuw te opereren aan zijn rechterenkel, maar van dat idee werd uiteindelijk afgestapt. Een rustperiode zou beter zijn, was de teneur. In die periode zou Hazard dan in samenspraak met Lieven Maesschalck zijn onderlichaam versterken om niet meer in hetzelfde sukkelstraatje terecht te komen. Er werd gesproken van een termijn van acht weken. Bijna twee maanden dus. Dan lijkt 2 april me een beetje vroeg om al terug op het gras te staan.'Zinédine Zidane zou zelfs overwegen om Hazard op te nemen in de selectie voor de Champions Leaguematch tegen Liverpool van volgende week dinsdag...Van Herpe: 'Dat is nog hallucinanter. Drie weken geleden stamelde diezelfde Zidane nog dat hij geen uitleg meer had voor de blessures van Hazard. Hij zegt nu wel dat hij op de terugkeer van Eden geen termijn wil plakken, maar hij zal hem zeker gebruiken als de medische staf groen licht geeft. Real zit immers nog met een aantal belangrijke geblesseerden: Sergio Ramos, Dani Carvajal, Federico Valverde,... En de Champions League winnen is waarschijnlijk de enige manier om het seizoen nog te redden. Zidane zal tegen Liverpool met de sterkst mogelijke ploeg willen aantreden.'Bij dat alles vraag ik me wel af: wat is nu eigenlijk het plan met Hazard? Nog niet zo lang geleden was iedereen het erover eens dat er iets grondig mis was met hem en nu is hij zich alweer doodleuk aan het klaarstomen voor de volgende wedstrijd. Ik vind het moeilijk om daar niet sceptisch over te zijn. Hoe lang zal het deze keer duren?'Hazard heeft dit seizoen nog geen énkele keer 90 minuten volgemaakt en hij stond nog maar maximum drie keer na elkaar in de basis. Welke garantie hebben we dat hij nu wél op de goede weg is?'Waarom wordt er zo mysterieus gedaan over Hazard?Van Herpe: 'Communicatie is een kunst en heldere communicatie is dat al helemaal. Als die onvolledig of onduidelijk is, zoals rond Hazard, dan gaan de media op zoek naar de ontbrekende info. En dan komen er verhalen in de pers die een stukje van de puzzel zijn, maar die niet het totale plaatje schetsen.''Eén zaak staat volgens mij vast: er zijn verkeerde inschattingen gemaakt met Hazard. Alleen wil niemand de verantwoordelijkheid opnemen. Er worden alleen maar paraplu's opengetrokken. Logisch ook ergens: wie wil het op zijn geweten hebben 100 miljoen euro door het toilet te hebben gespoeld?''Ik hoop alleszins dat er nu een duidelijk plan is met Hazard, dat de juiste mensen daarvan op de hoogte zijn en dat dat ook gerespecteerd wordt. Want de beste Hazard nog eens zien, zou veel mensen plezieren, en in de eerste plaats hemzelf.'