De Champions League leverde KRC Genk enkel financieel gewin op. Sportief liet het geen sporen na in Europa's topcompetitie.

Het wordt vast en zeker een quizvraag: welke trainer van een Europese topclub werd ooit ontslagen vlak nadat zijn ploeg in de CL met 4-0 had gewonnen?

Het ontslag van Carlo Ancelotti bij Napoli stond eigenlijk al vast voor de aftrap, net zoals het vaststond dat KRC Genk in Napels niets meer te winnen of te verliezen had. Het kon hooguit nog de eer redden, en een aantal spelers die indertijd voor Genk kozen in de hoop de Limburgse club te gebruiken als opstapje naar een grotere Europese vereniging de kans geven om zich te tonen.

Geen van beide gebeurde.

Alleen Joseph Paintsil toonde zich een positieve noot, met acties zoals we ze dit seizoen nog niet te zien kregen bij de landskampioen, maar dat volstaat nog niet om voldoende indruk te maken om alvast zijn naam correct te schrijven. De Gazzetta dello Sport had het over 'Paintsic.'

Zijn prestatie toont alvast aan wat men bij Genk al langer wist: dat je een nieuwkomer tijd moet geven om zich aan te passen, en niet kan beoordelen na zes maanden of een jaar. Het maakt dat Genk mag hopen dat het volgend seizoen, als iedereen zijn plaats heeft gevonden en helemaal ingeburgerd is, weer een beter elftal heeft dan dit jaar.

Eerlijke Berge

Verder vatte Sander Berge de wedstrijd perfect samen: 'We hebben vandaag net zoals in de vorige CL-wedstrijden getoond dat we op dit niveau te kort schieten.'

Een moedig en eerlijk antwoord, zeker als je weet dat net Berge bij Napoli op de radar stond of staat voor de komende mercato's. Daarvoor moet hij hopen dat de scouts van de woelige Zuid-Italiaanse club verder kijken dan de waan van de dag en de prestaties van gisteren en de vorige weken.

Op Belgisch niveau was Berge de afgelopen maanden zowat de enige die bij KRC Genk een voldoende haalde, maar of dat volstaat om in te schatten dat hij op korte termijn één of twee niveaus beter haalt, kunnen alleen de echte specialisten inschatten.

Vooraf werd gesteld dat KRC Genk vooral van dit CL-avontuur moest genieten. Vraag is of dat kan, als je van tevoren weet dat er amper spanning zit in de wedstrijden, en het, na de eerste catastrofale match, telkens weer bibberen was, hopend op onderschatting door de tegenstander of op een beetje meeval.

Gedaalde marktwaarde

Wat Genk aan de CL overhoudt is een financiële bonus: 15,25 miljoen startgeld, 900.000 euro voor het gelijkspel tegen Napoli en nog wat centen uit de tv-pot, een bedrag dat straks berekend zal worden na opdeling met wat ook Club Brugge zal krijgen (die pot wordt aan de hand van allerlei coëfficiënten berekend, en gedeeld door het aantal deelnemers per land).

Sportief kwam Genk op alle niveaus te kort. Het toonde een gebrek aan efficiëntie voorin, maar ook achterin. Zo wacht Jhon Lucumí ongetwijfeld een toekomst op een hoger niveau, maar hij liet in Napels wel wat verdedigende steken vallen.

Op Napoli kwam Genk bovendien even vaak voor de doelman als de thuisploeg, maar ook kansen afwerken is een kwaliteit die de kampioen nog niet of niet meer beheerst.

Belgische clubs maken op dit niveau alleen maar een kleine kans als ze een goed tactisch plan van de trainer vol overtuiging en perfect uitvoeren, en daarbij nog eens kunnen rekenen op één of twee spelers die zichzelf overstijgen: een keeper die alles pakt, een spits die maar een halve kans nodig heeft om te scoren, of een middenvelder met een paar briljante acties.

Genk had geen van die vier, en kon met 5 gemaakte goals en 20 tegengoals geen aanspraak maken op meer. De spelers die bleven in de hoop om zich in de Champions League te kunnen tonen, gokten verkeerd: hun marktwaarde is de voorbije maanden niet gestegen, integendeel. Er zijn vraagtekens bij hun naam gezet op dit niveau.

Winterstage

Het enige voordeel is dat Genk nu weet waar het voor staat: alles geven om tegen tegenstanders als Waasland-Beveren toch nog play-off 1 te halen. Meer zit er dit seizoen niet meer in.

Benieuwd ook welke accenten trainer Hannes Wolf tijdens de winterstage kan leggen, wanneer hij echt aan de slag kan met zijn visie en zijn plannen. Dan pas zal blijken wat zijn toegevoegde waarde is.

Vandaag is zijn hand nog niet meteen te zien, tenminste niet in de wedstrijden. Iedereen mag dan lovend zijn over zijn aanpak tijdens de week en zijn duidelijke taal, in wat Genk de voorbije zes matchen onder hem toonde, zat nog niets van vooruitgang.

Dit had ook Felice Mazzu nog kunnen bewerkstelligen.