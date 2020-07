Als je Liverpool na een droogte van dertig jaar naar de titel kan leiden, dan mag je gerust de manager van het jaar genoemd worden. Wat kunnen we van de Duitse succescoach opsteken?

'Jürgen Klopp: top manager', titelde het Franse L'Equipe deze week. De 53-jarige Duitse coach heeft tonnen charisma, maar zijn grote kracht is hoe hij met mensen omgaat. Hij is geen Louis van Gaal die sneert naar journalisten: 'Ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim?'

Op zijn eerste persconferentie bij Liverpool omschreef hij zichzelf als The Normal One. Klopp is een voorbeeld voor iedereen, en zeker voor mensen in een leidinggevende functie. Wat kunnen we van hem leren?

Vertrek niet vanuit negativiteit

Martin Quast is een Duitse voetbaljournalist die Jürgen Klopp al lang kent. Quast volgde 1.FSV Mainz 05 in de jaren 90, toen zijn landgenoot daar nog speler was. Klopp deed destijds een stage op de sportredactie van tv-zender Sat 1, omdat hij bang was dat hij met voetbal niet rond zou komen, mocht Mainz degraderen. Quast was toen freelancer bij die sportredactie.

Hij zegt dat Liverpool niet bang moet zijn dat Klopp met de titel en de Champions Leaguewinst van vorig jaar verzadigd zal zijn. 'Kloppo kent de betekenis van het woord 'voldoening' niet', vertelt Quast aan The Athletic. 'Natuurlijk is hij diep gelukkig, maar het gevoel van "dit is het" of "eindelijk is het me gelukt", dat heeft hij niet.'

'Bij hem gaat het ook nooit over hemzelf en het is ook niet zo dat hij iets wil bewijzen', gaat Quast verder. 'Hij haalt geen motivatie uit negativiteit, of dat nu de houding van anderen is of een persoonlijke angst voor mislukking. Kloppo doet wat hij doet omdat hij van voetbal houdt. Hij houdt van het leven en vooral van het gevoel om te winnen. En nog belangrijker: hij houdt ervan om die fantastische momenten te delen met mensen die hetzelfde voelen.'

Verlies nooit je glimlach

Het was een veelzeggend beeld vorig jaar in de halve finales van de Champions League. Liverpool had net een 3-0-nederlaag geleden in Camp Nou tegen FC Barcelona, dankzij een weergaloze Messi die twee goals voor zijn rekening nam.

De spelers van The Reds zaten in zak en as na de nederlaag, maar er was één man die zich snel herpakte: Jürgen Klopp. Met een grote smile op de lippen ging hij zijn jongens de gebruikelijke knuffel geven en vervolgens stapte hij op de spelers van Barça af en knuffelde en feliciteerde hen. Ook Ernesto Valverde kreeg een stevige hand.

Het is Klopp ten voeten uit: blijf positief, ook als het (zwaar) tegen zit.

Geef iedereen een goed gevoel

Toen Liverpool afgelopen seizoen in de groepsfase in Genk speelde, begon een journalist op de voorafgaande persconferentie een vraag te stellen over de spelers die waren opgeleid in Limburg. Hij somde op: De Bruyne, Koulibaly, Ndidi,... Klopp pikte meteen in: 'Divock Origi. Vergeet hem niet. He's a Liverpool legend by the way.'

Divock Origi is tevreden bij Liverpool als bankzitter en dat komt voornamelijk door Klopp © GETTY

Dat zegt hij over iemand die doorgaans de bank warm houdt voor Mo Salah, Sadio Mané of Roberto Firmino. Natuurlijk had Origi de terugwedstrijd van de halve finale tegen FC Barcelona beslist en had hij in de finale van de Champions League gescoord tegen Tottenham, maar Klopp was niet verplicht om dat te zeggen. Hij gaf het toch even fijntjes mee.

En ook al is hij invaller bij Liverpool, Divock Origi wil er blijven, zo vertelde hij onlangs aan Het Laatste Nieuws: 'Ik luister altijd naar mijn instinct. Ik werk gewoon verder. Klopp geeft me de ruimte om mij te ontwikkelen. Ik wil hier beter worden.'

Origi voelt zich goed bij Liverpool, en dat heeft veel te maken met de coach.

Onderstreep het belang van het team

José Enrique, een Spaanse linksachter die van 2011 tot 2016 voor Liverpool voetbalde, vertelde onlangs een anekdote over Klopp aan Sky Sports. 'Toen hij neerstreek bij Liverpool, verzamelde Jürgen alle spelers in de perszaal op Melwood (het trainingscentrum van The Reds, nvdr). Daar liet hij alle werknemers van de club voor ons defileren, terwijl wij moesten applaudisseren voor hen. Dat heeft 20 à 25 minuten geduurd. Daarna zei hij: 'Die mensen zijn er om jullie te helpen om te presteren op het veld... Respecteer hen evenveel als mij, want ze zijn even belangrijk als ik.'

Aaron Hughes, een oud-verdediger van Newcastle, zegt in L'Equipe: 'De grootste verdienste van Klopp is dat hij een positieve werkomgeving heeft weten te creëren waarin iedereen van de club zich mee identificeert. Eens je dat hebt kunnen installeren, komen de resultaten vanzelf.'

Toen Klopp als trainer van Mainz er na twee mislukte pogingen in 2004 eindelijk in slaagde om met het team te promoveren naar de Bundesliga, feestte de stad een hele week. Vorig jaar bracht Martin Quast de spelers van toen samen met Klopp om een film te maken over de vijftiende verjaardag van de promotie. 'Ze waren aan het lachen om alle verhalen en genoten van elkaars gezelschap. Van die spirit van samenhorigheid geniet Klopp het meest, dat gevoel van collectief geluk', zegt de journalist aan The Athletic.

'Het klinkt misschien vreemd voor iemand die de titel won met Borussia Dortmund en Liverpool, maar hij zei toen - uit de grond van zijn hart - dat die promotie met Mainz in 2004 het grootste sportmoment was dat hij ooit had meegemaakt. Dat was een sprookje met een gelukkig einde, tegen alle verwachtingen in.'

Neem jezelf niet te serieus

Na die promotie met Mainz in 2004 suggereerde iemand dat Klopp een standbeeld verdiende. De coach zei dat standbeelden alleen maar goed waren om vogelpoep op hun hoofd en hondenpis tegen hun voeten te krijgen.

Later vertelde hij ooit aan het magazine Stern dat het er in het leven om draait 'om betere plaatsen achter te laten. Om jezelf nooit te serieus te nemen. Om alles te geven. Om lief te hebben en geliefd te worden.'

