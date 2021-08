PSG zal Kylian Mbappé niet tegenhouden als de aanvaller de club wil verlaten. "Maar hij zal vertrekken of blijven onder onze voorwaarden", verzekerde de sportief directeur van de Parijzenaars Leonardo.

Mbappé heeft nog een jaar contract bij PSG en kan volgende zomer dus transfervrij vertrekken, maar Real Madrid zou hem nu al willen overnemen voor naar verluidt 160 miljoen euro.

'Als een speler zin heeft om te vertrekken, zal hij vertrekken. De club, het project staat boven alles', benadrukte Leonardo. 'Maar we hebben alles gedaan om hem te overtuigen te blijven.'

Het bod van Real Madrid heeft PSG volgens zijn sportief directeur 'mondeling afgewezen'. Het vooropgestelde transferbedrag van 160 miljoen euro volstaat niet volgens Leonardo. 'We kunnen een speler niet verkopen aan een prijs die lager is dan wat wij betaalden toen hij achttien jaar was (180 miljoen euro, red).'

De werkwijze van Real om Mbappé los te weken uit de Franse hoofdstad, noemt hij dan weer 'onrespectvol, niet correct en illegaal'. 'Het is al twee jaar dat Real op die manier werkt. Ook al gaat het om mensen uit de entourage of tussenpersonen, wij kunnen dit niet aanvaarden.'

