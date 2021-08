Volgens verschillende Franse en Spaanse media heeft Real Madrid een eerste bod van 160 miljoen euro uitgebracht op PSG-steraanvaller Kylian Mbappé. De Franse kranten Le Parisien en L'Equipe melden woensdag reeds dat Paris Saint-Germain het bod niet aanvaard heeft.

Real maakt de laatste weken dus niet enkel werk van contractverlengingen van sleutelspelers - onder meer Thibaut Courtois tekende bij tot medio 2026. Mbappé is al enkele jaren transferdoelwit nummer een van voorzitter Florentino Perez, maar voordien was een vertrek uit het Parc des Princes nooit bespreekbaar. Dat verandert enigszins door de contractstatus van de 22-jarige Franse international, die in de hoofdstad nog slechts één jaar onder contract ligt en niet meteen aanstuurt op een verlenging. De onderhandelingen lopen en PSG drukt volgens Franse media stevig door om Mbappé aan boord te houden, maar de handtekening blijft voorlopig uit. Er zou nochtans een voorstel voor vijf seizoenen klaarliggen, met een jaarsalaris van 50 miljoen euro.

Als Mbappé niet bijtekent, moet PSG hem deze zomer alsnog te gelde maken om minstens een deel van de investering te recupereren. In 2017 werd er 180 miljoen euro betaald om Mbappé weg te plukken bij zijn jeugdclub AS Monaco. In Parijs was hij de voorbije seizoenen samen met Neymar de absolute vedette, maar daar kwam deze zomer dan weer verandering in met de komst van Lionel Messi.

