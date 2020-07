De 30-jarige Bosnische middenvelder maakt na dit seizoen de overstap naar Barça, maar wat kan hij betekenen voor de Catalaanse club?

Miralem Pjanic, die aan zijn vierde seizoen bezig is bij Juventus, is onderdeel van een ruildeal. FC Barcelona betaalde voor de Bosniër 60 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen, maar incasseert tegelijkertijd van Juventus 72 miljoen euro en 10 miljoen aan bonussen voor Arthur.

De 23-jarige Braziliaan, die in 2018 overkwam van Grêmio voor 42 miljoen euro, moest de nieuwe Xavi worden, maar dat kwam er nooit echt uit. Arthur is wél erg beweeglijk, technisch sterk en een zeer accurate passer, maar bij Barça zijn ze ervan overtuigd dat Pjanic het team meer zal bijbrengen dan Arthur.

'Hij is een volwassen speler', zegt een ingewijde bij FC Barcelona in El País. 'Technisch is hij heel goed. Pjanic gaat Barça méér geven dan Arthur. Als je een wedstrijd moet winnen, kan je op Miralem rekenen. Hij is een geweldige vrijschopnemer en passeur. Hij heeft ook een goeie lange pass. En dat is iets wat we nu niet hebben in de kern.'

In zijn carrière speelde de 30-jarige Bosniër tot nog toe 426 wedstrijden. Daarin maakte hij 66 goals en gaf hij 92 assists. Van zijn doelpunten kwamen er 22 (33 procent) tot stand uit een vrijschop. Hij is dan ook de meester van de stilliggende bal, een stiel die hij leerde van de allergrootste: Juninho. De Braziliaan maakte in totaal 76 goals uit een stilstaande fase. Bij Olympique Lyon bleven de twee na elke training nog uren hangen om zich te vervolmaken in de vrijschop.

Bij Juventus kreeg hij sinds 2018 concurrentie van Cristiano Ronaldo, die alle vrije trappen opeist. Bij Barça zal hij Lionel Messi ook niet van de troon stoten.

De gebreken van Arthur

FC Barcelona krijgt er met Pjanic een heel professionele speler bij die discreet is en graag tijd doorbrengt met zijn familie. Een contrast met de jonge Arthur, die in Catalonië wel eens het verwijt kreeg dat hij zich niet verzorgt en te veel uitgaat. Ook zijn bezoekjes aan Neymar in Parijs werden hem niet in dank afgenomen.

De Braziliaan is ook blessuregevoelig: in zijn twee seizoenen bij Barça raakte hij negen keer geblesseerd en miste hij op die manier 22 wedstrijden. In dezelfde periode bleef Pjanic slechts drie matchen aan de kant.

De Bosniër is ten slotte een speler die zich probleemloos wegcijfert voor het team en die daarbij het defensieve werk niet schuwt, iets wat Arthur weleens nalaat.

Steve Van Herpe

