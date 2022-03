Ondanks zijn statuut van clublegende, werd Marcelo Bielsa vorig weekend zonder pardon aan de deur gezet bij Leeds. De Argentijn laat bij de Engelse club een vermoeide maar enorm gegroeide groep achter. Het is de paradox van een werkethiek die een minste verzwakking niet toelaat.

Een coach bedanken voor bewezen diensten, is altijd zo'n voorgekauwde zin. Nooit gaat het afscheid dat een ontslagen coach krijgt samen met de eer die hem te beurt zou moeten vallen. Maar bij Leeds was dat toch wat anders toen het succescoach Marcelo Bielsa vorig weekend naar de uitgang begeleidde. Heel uitgebreid werden de verdiensten opgelijst en excuseerde het bestuur zich bijna dat het een einde maakte aan de samenwerking. Het moet ook gezegd dat hij in de laatste vier seizoenen niemand onverschillig liet.Bij zijn aankomst was Leeds een middenmoter in de Championship, waar het al sinds 2004 vertoefde met een uitzonderlijk jaar in de League One. Het grootste deel van de huidige kern was er toen ook al met onder meer Mateusz Klich, Pascal Struijk, Liam Cooper, Luke Ayling, en vooral Kalvin Philips en Patick Bamford. He is met die groep dat Bielsa even later geschiedenis schrijft: in het tweede seizoen wordt hij nog uitgeschakeld in de barrages om promotie, maar een seizoen later is die alsnog binnen nadat Leeds de titel pakt. Vervolgens wordt de club zelfs negende in de Premier League. Straf.Maar nog meer dan de resultaten, was het de compromisloze werking van Bielsa die indruk maakte. Sommigen werden zelfs bijna moe van de hype die rond zijn personage was opgebouwd. De Premier League heeft dan ook maar zelden een coach gekend die zo ver ging in zijn filosofie, zelfs als het betekende dat hij zou moeten sterven met zijn ideeën. Zijn bijnaam 'El Loco' is er dan ook niet omdat hij soms wat gek kan doen, maar omdat zijn manier van werken erg verrassend is voor zij die het niet gewend zijn. Zoals toen hij een spion stuurde naar het trainingscentrum van Derby County en die betrapt werd. Hij gaf vervolgens toe dat hij dat voor al zijn tegenstanders deed. Tijdens een andere persconferentie vroeg ​​een journalist hem wat hij van plan was te doen om de onbeschikbaarheid van zijn centrale verdediger Robin Koch te compenseren. Zijn antwoord: hij geeft één per één de elf namen die hij de volgende wedstrijd zouden spelen tegen West Ham. En het is met dezelfde verontwaardiging dat de journalisten deze zomer vernamen dat Marcelo Bielsa, toen alle spelers op vakantie waren, training gaf aan de U11 van Leeds.Die constante toewijding eist hij ook van zijn spelers. De kern komt er snel achter: een paar weken na zijn aankomst neemt Bielsa de groep drie uur mee om het vuilnis op te halen om te beseffen wat voor werk sommige supporters moeten doen om een ​​wedstrijd bij te kunnen wonen.Maar zijn werking helpt zijn spelers enorm en dat zijn ze hem erg dankbaar. 'Hij was de man die alles veranderde voor ons', vertelde Bamford na het vertrek van de Argentijn. Philips gaat nog verder: 'Bielsa zag dingen in mij die ik zelf nooit had gezien.' Beide spelers zijn dan ook van nobele onbekenden in de Championship naar Engelse internationals gegaan. Philips was er zelfs bij op het EK vorige zomer. Net als bij zijn vorige clubs, is zijn erfenis aanzienlijk: de spelers die hij heeft gevormd, hebben de volgende seizoenen telkens een grote transfer gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Ander Herrera en Javi Martinez bij Athletic Bilbao of aan Benjamin Mendy in Marseille.Kenmerkend voor Bielsa's ploegen is de enorme intensiteit. Dit seizoen nog was Leeds de club met de meeste sprints in Europa. Vorig jaar gokten dan ook veel waarnemers dat het team in de terugronde zou ineenstorten. Maar Leeds eindigde toen het seizoen met een record van 23/30 in de laatste 10 wedstrijden. Al kwam de voorspelling dit seizoen eindelijk uit, een jaar later.Als symbolen van de grote stappen die de club zette, zijn Bamford en Philips ook degenen die het vaakst en het diepst in het rood staan. Die eerste raakte in september dan ook geblesseerd na zijn eerste oproep voor de nationale ploeg en is nog steeds niet beschikbaar. En bij Philips zei het lichaam begin december stop, ongetwijfeld door het lange seizoen met ook nog de wedstrijden op het EK in de benen. Voorafgaand aan zijn blessure had de club in de laatste zes gespeelde wedstrijden slechts één wedstrijd verloren. Sindsdien was de balans van Leeds een 7 op 33.Zware nederlagen leed Leeds vorig seizoen ook al, toen hun enorme pressie werd gedwarsboomd door de technische vindingrijkheid van de meest creatieve spelers in het kampioenschap, zoals in de 6-2 tegen Manchester United. En ook dit seizoen kwamen er een paar pijnlijke verliezen bij. Vooral de laatste uitslagen zien er zwaar uit met 3-0 tegen Everton, 2-4 tegen Manchester United, 6-0 tegen Liverpool en 0-4 tegen Tottenham. Ze doen wat vrezen voor het voortbestaan ​​van Leeds in de Premier League. De club staat momenteel namelijk pas op een zestiende plaats met twee punten boven de degradatiezone.Nu moet Jesse Marsch ervoor zorgen dat het niet opnieuw in tweede klasse belandt. Met zijn Red Bullprofiel van bij RB Salzburg en Leipzig om zijn directe spel te implementeren, is het niet zeker of de spelers in hem iemand zullen vinden die hen opnieuw naar hun top kan leiden. Het melkzuur is zit nog stevig in de benen op Elland Road. Marsch weet dus wat zijn eerste taak zal zijn.