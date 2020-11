Preben Elkjær Larsen vindt dat de wissel van bondscoach in juli noodzakelijk was om modern voetbal te brengen. De Rode Duivels, vanavond gastheer in Leuven, zijn dus gewaarschuwd. 'Denemarken presteert het best als underdog.'

'Maar nu ben ik al 25 jaar analist bij TV3, waar ik het voorrecht heb om samen met Brian Laudrup alles van de Champions League vanaf de eerste rij te mogen volgen.' Hij zegt het in bijna vlekkeloos Nederlands. 'Het voordeel van een Vlaamse echtgenote.' De Deense nationale ploeg, vanavond tegenstander van de Rode Duivels in groep 2 van League A in de Nations League, kent weinig geheimen voor de gewezen dribbelaar. 'Die logische 0-2-nederlaag in Kopenhagen hebben we allang verteerd', beweert Larsen. 'Puur kwalitatief was daar in september een enorm verschil. België was gewoon veel beter. Romelu Lukaku, wat een beest! Jullie kunnen twee evenwaardige teams opstellen, zoveel rijkdom heeft Roberto Martínez in zijn selectie. Je moet weten dat thuisnederlagen hoogst zelden voorvallen. De manier waarop jullie voor die uitzondering zorgden, was het bewijs dat jullie ploeg al langer samenspeelt. Wij hadden nog maar net een nieuwe bondscoach, eigenlijk was dat pas zijn eerste echte wedstrijd. Daarop mochten we hem dus nog niet afrekenen. Kasper Hjulmand veranderde veel, het werd toen duidelijk dat veel spelers niet goed wisten wat er van hen precies werd verlangd.' Sinds die ontmoeting speelde Denemarken thuis nog 0-0 gelijk tegen Engeland, werd IJsland geklopt met 0-3 en boekte rød-hvid (rood-wit) op Wembley een verrassende 0-1-overwinning tegen de troepen van bondscoach Gareth Southgate. 'We presteren het best als underdog', weet Larsen. 'Spelen tegen pakweg Albanië of Andorra, wanneer iedereen ons de favoriet noemt, levert vaak problemen op. Maar van België hebben we geen schrik. De Nations League is belangrijk voor het prestige. Het motiveert de spelers ongelofelijk wanneer Frankrijk, Italië of Duitsland de tegenstander is. Ze willen aantonen dat ze thuishoren in die hoogste reeks. Want daar hebben we ook het talent voor, al zijn we maar een klein land. We zitten nu met een goede generatie, terwijl de U21-lichting over heel wat veelbelovende spelers beschikt. De aflossing zal volgen. Daarover moeten we ons geen zorgen maken.' Na een reeks van 33 duels zonder nederlaag besliste de Deense voetbalbond om het contract van de Noorse succestrainer Age Hareide (67), die op 1 maart 2016 overnam van Morten Olsen, toch niet te verlengen. Hareide loodste de voormalige Danish Dynamite van de 42e naar de 10e plaats op de FIFA-ranking, met fysiek spel en veel lange ballen. 'De omslag naar modern en meer attractief voetbal was noodzakelijk', oordeelt Larsen, die zelf als prof opviel door zijn agressieve speelstijl en koelbloedigheid voor doel. 'We voetbalden veel te lang puur op de counter. Hjulmand spiegelt zich aan Pep Guardiola. Hij wil spelers beter maken en graag zijn eigen opvatting doordrukken. Dat betekent concreet: meer balbezit en hoog spelen, met veel beweging, drie spelers achterin en twee offensieve pionnen op de flank. Ik juich dat alleen maar toe. 'Wij komen naar België om te winnen, daar bestaat geen discussie over', grijnst hij. 'Zo slecht zijn we ook niet. We gaan niet naïef aan de aftrap verschijnen, maar we zullen wel met open vizier de confrontatie aangaan. Denemarken kan iedereen verslaan. Daarom ben ik ook benieuwd of Hjulmand bij iemand als Anders Dreyer het individuele rendement kan verhogen. Hij is nog altijd maar 22, maar keerde na mislukte avonturen bij Brighton, St. Mirren en Heerenveen terug naar FC Midtjylland. Ik hou van zijn stijl: een linksvoetige dribbelaar op de flank, met een goed schot. In de Champions League en vooral de nationale ploeg zou ik graag zien waar zijn grenzen liggen.' Hoewel het bij Inter niet echt vlot loopt, blijft regisseur Christian Eriksen (28) voor Larsen een ervaren kracht met toegevoegde waarde: 'We beschikken over heel degelijk spelersmateriaal. Aanvoerder Simon Kjær van AC Milan, Andreas Christiansen van Chelsea en doelman Kasper Schmeichel van Leicester City zijn samen met Eriksen onze leidersfiguren. Christian is onze onbetwiste draaischijf, de belangrijkste troefkaart om het rendement van de ploeg te verhogen. Een heel bescheiden topprof, net zoals de meeste internationals. Niemand voelt zich grootser of beter. Dat ligt niet in onze mentaliteit en zou niet getolereerd worden.'