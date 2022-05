Al bijna twintig jaar bepalen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo het aanschijn van het internationale voetbal. Zijn we ongemerkt een nieuw tijdperk binnengetreden? Hebben de Grote Twee stilaan afgedaan? Eddy Snelders meent van wel.

'Ze zijn de strijd tegen Moeder Natuur aan het verliezen. Niets aan te doen', zegt de eenmalige Rode Duivel deze week in Knack. Hij verbindt er meteen ook een eerbetoon aan Messi en Ronaldo aan. 'Wat zij voor het internationale voetbal betekend hebben, verdient het diepste respect. Bijna twintig seizoenen lang om de drie dagen de perfectie op de mat leggen, het valt nauwelijks te vatten hoe ze dat hebben volgehouden, fysiek én mentaal. Al die goals, al die topmatchen. Droge periodes waarin het niet lukte, hebben ze amper gekend. Fenomenaal, maar nu wordt het minder. En Messi zit dichter bij zijn vervaldatum dan Ronaldo, die nochtans twee jaar ouder is.'

'Messi heeft het geluk dat hij in het juiste tijdperk voetbalt: de scheidsrechters beschermen de sterren', gaat Snelders verder. 'De brutale, carrièrebrekende tackles van de jaren 80 komen gelukkig niet meer voor. Messi is niet uit het voetbal geschopt, hij is simpelweg trager geworden. FC Barcelona speelde al jaren in functie van Messi. Begrijpelijk, zelfs met een trager wordende Messi bleek dat dé weg naar succes. Hij legde minder kilometers af dan je van een topspeler verwacht, maar maakte daar op een vreemde manier een troef van. Messi was 90 minuten onzichtbaar en besliste de match met geniale flitsen. Bij PSG verwachten ze wél dat hij loopt - wat niet meer lukt - én komen de flitsen er niet uit. Ik snap dat de fans jouwen. Aan deze Messi heeft PSG weinig.

'En wat Ronaldo betreft.. Voetbal draait om goals. Zolang Ronaldo de ballen binnen legt, zullen trainers hem opstellen. Ik vind hém eerder een slachtoffer van zijn zwakke team, dan dat zijn team mag klagen over Ronaldo.'

Lees de volledige reportage over het einde van het tijdperk van Messi-Ronaldo deze week in Knack of in de Plus-zone.

